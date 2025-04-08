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遊客「狂搖櫻花樹」開心比YA拍美照！他看傻：日本人都制止了

▲▼ 。（圖／「@yakisenbei2014」授權引用）

▲有遊客一直搖櫻花樹的樹枝。（圖／「@yakisenbei2014」授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

近期有不少人都飛到日本「追櫻」，想拍下粉嫩又浪漫的美照，不過，「搖晃櫻花樹」的舉動實在不妥當！帳號「@yakisenbei2014」近日發布一則影片，透露有個觀光客為了拍照，不斷搖晃樹枝，明明日本人都搖手制止了，結果小孩還加入、拍打櫻花。而影片畫面曝光後，一票網友也直搖頭。

帳號「@yakisenbei2014」在Threads上發文直呼，「希望大家當個有公德心的觀光客！」有個觀光客為了拍照，便不斷搖晃樹枝，「一直搖、一直搖、一直搖」，且一旁都有日本人搖手制止了，結果小孩還加入、拍打櫻花。這樣的行徑就讓他不禁直呼，「櫻花被你搖掉了，別人要看什麼？」

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而從原PO貼出的影片也可見，穿著長版上衣的女子似乎想拍下櫻花掉落的瞬間，因此伸手抓住樹枝，不斷搖晃，讓櫻花花瓣落下，直到有人出聲制止，要她不要再搖樹枝，她才收手，並開心比Ya。只是，他們似乎對照片不是很滿意，因此到了最後，搖樹枝的女子還說「算了」。

影片曝光後，底下網友紛紛回應，「所以真的不要為在日本沒水準的是大陸人，台灣人有超車的跡象」、「看到這樣的行為，真的會覺得很遺憾」、「台灣人的口音沒錯！她太丟臉了吧」、「我之前在拍櫻花也遇到講台語的旅遊團大媽們，一直拉扯樹枝到他們滿意的位置拍照，我覺得很丟臉」。

本文經「@yakisenbei2014」授權引用

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