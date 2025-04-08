獨／新接任谷關派出所長　考取警大刑事研究所獲警局長力推

▲台中市和平警分局谷關所長交接，卸任所長林冠廷（左），新任的所長方鴻儒（右）擁有國家特考及刑事研究所的資格，深獲警局長李文章推薦及大家肯定。（圖／記者李陳信得攝，下同）

記者 李陳信得／台中報導

台中市警局今（8）日有許多分局舉行新舊任所長交接布達儀式，在和平警分局於今上午10時在谷關派出所二樓會議廳舉行谷關派出所所長交接布達典禮，由分局長施永昭親自主持，現場氣氛隆重溫馨。典禮中地方民意代表、里長、地方仕紳及和平警友辦事處主任林克洋等人踴躍到場觀禮，並致上祝賀之意，充分展現地方對警政團隊的高度肯定與支持





施永昭分局長在致詞時，特別感謝並肯定即將卸任的所長林冠廷。林所長任職谷關派出所2年4個月期間，對於轄區治安與交通安全投入高度心力，不僅具備專業素養，更深獲鄉親與里民讚譽，為地方警政工作貢獻良多。



新接任的所長方鴻儒，具備豐富刑事經驗與優異表現，於民國110年同時考取中央警察大學研究所及三等特考，展現其卓越能力與優良品操，也深得警局長李文章推薦與警界肯定。施分局長亦期許方所長未來在新職務上全力以赴，持續提升轄區治安與交通品質，加強與地方機關及社區互動合作，共同打造安全、順暢且宜居的山城生活環境，實現市民安居樂業的理想。