快訊／謝宜容100萬交保現身了！哭腔喊：我對不起大家、對不起家屬

記者陸運陞、戴若涵／新北報導

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署前分署長謝宜容，被指任內涉職場霸凌，造成一名男部屬輕生亡，後續又被查出涉透過整修工程圖利廠商、侵占沒發完的三節公務禮盒，新北地檢署日前偵結，將謝宜容依《貪污治罪條例》、《政府採購法》等罪嫌起訴，新北地院8日上午裁定，謝宜容以100萬元金額交保，並須配戴電子腳鐐，稍早畫面曝光。

▲謝宜容100萬元交保，現身帶哭腔喊，對不起大家、對不起家屬。（圖／記者陸運陞攝）

新北地方法院指出，謝宜容涉犯貪污治罪條例的圖利、侵占公有財產罪等罪，犯罪嫌疑重大，有事實足認為有逃亡之虞，但考量謝宜容坦承犯行，且已繳回犯罪所得，無羈押之必要，裁定具保100萬元，並限制出境、出海、遵守、接受電子腳鐐的科技設備監控8月，及限制住居於新北市三重區住處。

謝宜容律師指出，謝宜容針對交保條件欣然接受，因受鍾文智案影響，因此覺得法院裁定合理，不會提出任何抗告，下午辯護人已協助完成交保手續，靜候完成配戴電子腳鐐裝置的程序，另外，事先有預期到可能會以100萬元金額交保，因此有先做好準備，而謝宜容的2名子女都在國外念書，其中一人因很久沒見到母親，因此決定返台探視。

稍早謝宜容身穿灰色上衣，頭戴鴨舌帽、臉掛口罩，雙手十指緊扣現身。面對媒體提問，謝宜容帶哭腔表示，「對不起大家、謝謝大家的關心，大家辛苦了，我深切的檢討，謝謝大家」，針對霸凌一案，謝宜容則回應，「我對不起大家、對不起家屬」，隨後在律師的陪同下離開。