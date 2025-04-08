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淡水河出海狂撈發財！私撿210萬高檔漂流木　神人級搬運被抓了

▲徐姓男子去年5月駕駛大貨車至淡水河出海口，撿拾林業及自然保育署新竹分署管領之紅檜、扁柏等逾8公噸漂流木，市價逾200萬元，搬運至桃園市桃園區時被警方攔獲。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲徐姓男子去年5月駕駛大貨車至淡水河出海口，撿拾林業及自然保育署新竹分署管領之紅檜、扁柏等逾8公噸漂流木，市價逾200萬元，搬運至桃園市桃園區時被警方攔獲。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市徐姓男子去年5月間駕駛大貨車至淡水河出海口附近，撿拾隸屬農業部林業及自然保育署新竹分署管理之紅檜、扁柏、肖楠、香杉等漂流木約8公噸，市價逾200萬元，徐搬運至桃園市桃園區幸福路被保七總隊警方當場攔獲到案；桃檢複訊時，徐否認犯行，辯稱是「花錢買的、做得很辛苦」等語，檢方不採信其辯詞，偵結依違反森林法起訴，並建請法院加重其刑。

檢警調查，徐姓男子去年5月23日駕駛大貨車前往新北市淡水區淡水出海口附近撿拾紅檜、扁柏、肖楠、香杉等漂流木，重量逾8公噸，市價為210萬元，因該批漂流木為屬農業部林業及自然保育署新竹分署管理之貴重木類，依法不得擅自收受、搬運、盗伐，徐男仍獨自搬運至大貨車上，經保七總隊刑事組人員在桃園區幸福路上當場查緝到案。

保七總隊查獲徐男大貨車上當場查扣包括紅檜27塊、重量2516公斤、價值約新台幣23萬1千元，台灣肖楠15塊、重量4718公斤、價值167萬4千元，台灣扁柏3塊、重量410公斤、價值17萬6400元與及香杉2塊、重量540公斤、價值2萬2848元，總重量逾8公噸，市價約為210萬元，警方偵訊後依違反森林法移送桃園地檢署偵辦。

桃檢複訊時，徐男否認犯行，辯稱「與一家標得淡水河出海口漂流木清除作業之某景觀園藝公司合作打撈漂流物，且有匯款給對方，對方則把漂流木給我處理，自己也做的很辛苦」等語，檢方查出，該園藝公司只標得淡水河口環境維護工作，根本與漂流木無關，不採信徐男之辯詞，檢方偵結依違反森林法起訴，並向法院建請加重其刑二分之一。

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