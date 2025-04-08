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國1中壢段5車連環撞3傷！大貨車未注意回堵肇禍　現場慘照曝

▲國道一號南向中壢路段昨晚8時許發生5車連環撞事故，現場一片凌亂。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國道一號南向中壢路段昨晚8時許發生5車連環撞事故，現場一片凌亂。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國道一號南向60.7K處中壢路段昨（7）日晚間發生5車連環碰撞意外，事故現場占用內側與中線與外側共3車道，導致後方圍堵嚴重，國道一隊到場處理時發現大貨車疑似未注意前方回堵、碰撞前車導致5輛車撞成一團，有3人受傷送醫治療，所幸均為輕傷。警方為5車駕駛進行酒測，均無酒精成分，這場事故也造成後方車陣數公里，事故原因仍待調查釐清。

▲國道一號南向中壢路段昨晚8時許發生5車連環撞事故，第2輛黑色轎車被推撞嚴重受損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國道一號南向中壢路段昨晚8時許發生5車連環撞事故，第2輛黑色轎車被推撞嚴重受損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國道一隊指出，國一勤務指揮中心昨晚8時25分許接獲通報，國1南向60.7公里即中壢路段發生有5輛車碰撞事故，立即調派巡邏車處理，並通知交控中心、緩撞車與救護車協助，現場有3名傷者送往平鎮區聯新國際醫院救治。

▲國道一號南向中壢路段昨晚8時許發生5車連環撞事故，警方到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國道一號南向中壢路段昨晚8時許發生5車連環撞事故，警方到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方調查，47歲塗姓男子駕駛大貨車，行經國1南向60.7公里中壢交流道前，遇外側車道車流回堵時，疑似未注意車前狀況，導致失控碰撞前方由22歲陳姓男子駕駛轎車，陳男被推撞再往前碰撞前車，導致總計5輛車事故，其中陳男及車上22歲林姓女乘客、62歲李姓駕駛等3人受傷送醫，經醫師診治後均為輕傷並無大礙。警方為5車駕駛進行酒測，酒測值均為零，至於真正肇事原因仍待警方釐清。

國道一隊呼籲，用路人應遵守交通安全規則，變換車道應保持安全間隔，依速限行車，隨時注意前方動態並保持安全距離，遇車流回堵開啟危險警示燈提醒後車，不論駕駛及前後座乘客均應繫妥安全帶，以維行車安全。

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