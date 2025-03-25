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快訊／六軍團前上尉涉貪潛逃菲國5年押解返台　桃檢訊後聲請羈押

▲陸軍六軍團前上尉李振育涉及貪汙案潛逃菲律賓5年，調查局今天中午自菲國押解回台。（圖／調查局提供）

▲陸軍六軍團前上尉李振育涉及貪汙案潛逃菲律賓5年，調查局今天中午自菲國押解回台。（圖／調查局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

陸軍六軍團前上尉李振育於2018、2019年年間擔任上尉工程官期間，向廠商佯稱係眷地租賃業務承辦人，行使不實之土地契約及繳費證明，使廠商誤認該等文書為真實而簽約，交付土地租金、土地補償金及履約保證金等款項，詐取近400萬元，涉嫌違反貪污治罪條例，經調查局與菲律賓執法機關協調一年多合作，調查局人員今（25）日自菲律賓押解返台歸案；桃園地檢署檢察官今晚偵訊後涉犯貪污治罪條例之利用職務詐取財物等罪嫌，認為犯罪嫌疑重大且涉犯有期徒刑5年以上重罪有逃亡之虞，向法院聲請羈押。

據指出，李振育涉犯貪汙治罪條例，遭桃園地檢署於2020年11月17日發布通緝，經調查局桃園市調查處偵辦今天中午押解回台後，隨即由桃園國際機場移送桃園地檢署偵訊。

桃檢檢察官晚間偵訊後，認涉李振育犯貪污治罪條例第5條第1項第2款之利用職務詐取財物等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有涉犯有期徒刑5年以上重罪有逃亡之虞，向法院聲請羈押。

▲陸軍六軍團前上尉李振育涉及貪汙案潛逃菲律賓5年，調查局今天中午自菲國押解回台，桃檢下午時移送電子看板上仍等候檢察官偵訊。（圖／記者沈繼昌攝）

▲陸軍六軍團前上尉李振育涉及貪汙案潛逃菲律賓5年，調查局今天中午自菲國押解回台，桃檢下午移送電子看板上仍等候檢察官偵訊。（圖／記者沈繼昌攝）

據指出，調查局與菲國執法機關合作於去年2月間在宿霧市逮捕李振育，暫置移民局外國人收容所等待遣返，但當地執法機關誤認李為另一「同名」嫌疑人，拒絕讓李回台，經調查局駐菲律賓法務秘書及移民署駐菲移民與菲國調查局、移民局及檢察署等機關協調並解決法律爭議，台菲雙方執法人員共同押解李振育於今天下午返台歸案，桃園市調查處人員隨即執行逮補，搭機返台後押解回桃園地檢署歸案，展現調查局追緝外逃成果與打擊跨國犯罪決心。

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