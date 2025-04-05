桃園竹圍福海宮慶輔信王公誕辰　蘇俊賓體驗傳承百年飛輦轎

▲桃園市竹圍福海宮慶祝輔信王公誕辰慶典今天中午由副市長蘇俊賓與福海宮主委陳日淡等人扛起輔信王公神轎起駕。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市竹圍福海宮歡慶供奉「輔信王公」系列慶典活動今（5）日進行最後一天，副市長蘇俊賓與福海宮主委陳日淡等人扛起輔信王公神轎起駕，隨後「飛輦轎、過金火」儀式更讓慶典進入最高潮；蘇俊賓表示，親自體驗扛神轎與飛輦轎等活動，人生初體驗真的不簡單，除肩上重擔外，還要非常有節奏感並創造離心力，對四位扛轎者默契更是一大考驗，讓自己不僅更深入認識在地信仰文化，也對傳統民俗的價值有了全新體悟。

▲桃園市竹圍福海宮慶祝輔信王公誕辰慶典今天的飛輦轎活動，吸引大批信眾圍觀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹福海宮輔信王公聖誕慶典今天上午十一時起舉行祝壽活動，12時舉行起駕儀式，蘇俊賓、福海宮主委陳日淡、市議員徐其萬、游吾和與市府民政局副局長藍品畯、蘆竹區長李岳壇、大園區長余誌松等人都協助起駕與扛轎活動，12時30分舉行過聖火儀式，下午2時30分則進行最後信徒平安宴。

▲桃園市竹圍福海宮輔信王公誕辰慶典，蘇俊賓也體驗飛輦轎活動。（圖／記者沈繼昌翻攝）

其中活動高潮是「飛輦轎、過金火」儀式更讓現場數千信眾圍觀。福海宮主委陳日淡說明，「飛輦轎」由四人以肩扛起鑾轎，然後不斷地繞圈旋轉，扛轎人在過程中將雙腿蹬起、身體打橫，便能離開地面，乍看下就像是飛起來般；「過金火」則是信眾或手捧神尊、或手扛神轎，打赤腳快速跑過熊熊烈火燃燒金紙火堆，信眾們深信輔信王公會保佑信眾而不受傷，也認為可消災解厄與化除身上厄運與晦氣，進而獲得王公庇佑。

▲桃園市大園區竹圍福海宮慶祝輔信王公誕辰慶典今天的過金火，信眾扛起神轎快速跑過金火堆。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘇俊賓指出，竹圍福海宮創建175年，每年輔信王公誕辰時舉辦的「飛輦轎、過金火」儀式更超過百年歷史，今天自己親自體驗飛輦轎儀式，同時也將之前親手繪製飛輦轎、過金火圖卡贈予福海宮主委陳日淡，這不僅是宗教活動，也肩負歷史文化傳承的重要使命。這項儀式已於2013年登錄為桃園市定民俗活動，不僅是在地信仰，更是桃園重要的無形文化資產。輔信王公百餘年來庇佑航空城一帶，已被視為航空守護神，今天這項慶典活動也吸引許多年輕一輩信徒參加，市府未來將持續支持，期盼未來這項傳統文化能持續代代相傳。

▲桃園市竹圍福海宮輔信王公誕辰慶典，蘇俊賓將親手繪製飛輦轎、過金火圖卡贈予福海宮主委陳日淡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，福海宮今年為慶祝「輔信王公」渡海175周年，廟方準備限量結緣品—聚寶盆，由輔信王公加持後供各方香客、信徒認購，以庇佑信眾財源滾滾、福氣滿盈。