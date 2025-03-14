　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

超扯！中壢警掃蕩百家樂職業賭場「逮59賭客」　2年被抄3次

▲桃園市中壢警分局在轄區中美路二段上某大樓查獲百家樂職業賭場，員警持破壞器材衝入賭場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢警分局在轄區中美路二段上某大樓查獲百家樂職業賭場，員警持破壞器材衝入賭場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局中壢警分局日前根據線報指稱，中壢區有某大樓經營大型職業賭場，警方蒐證後報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，於3月9日深夜時在中壢區中美路二段上某大樓10樓破獲百家樂職業賭場，逮獲彭姓負責人、工作人員與賭客共計59人到案，查扣賭資70餘萬元、籌碼、監視設備、等證物。警方指出，該賭場於2年內2度被查獲，這次已經是第3次，業者居然三度重操舊業，警方訊後將負責人與工作人員依賭博罪嫌移送桃園地檢署偵辦，賭客則依違反社會秩序維護法裁處。

▲桃園市中壢警分局在轄區中美路二段上某大樓查獲百家樂職業賭場，警方在現場清查賭客身分與查扣賭具等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢警分局在轄區中美路二段上某大樓查獲百家樂職業賭場，警方在現場清查賭客身分與查扣賭具等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市警局中壢警分局日前根據線報指稱，中壢區有業者暗自經營大型百家樂職業賭場，警方蒐證月餘後報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，3月9日深夜11時許，以優勢警力在中壢區中美路二段某大樓10樓，持破壞器材查獲百家樂職業賭場，當場逮捕58歲彭姓負責人、22名工作人員及36名賭客共計59人，現場還查扣賭資70餘萬元、籌碼總值1億5000萬、監視器、發牌機與賭桌等證物。

▲桃園市中壢警分局在轄區中美路二段上某大樓查獲百家樂職業賭場，警方在清查賭客身分。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢警分局在轄區中美路二段上某大樓查獲百家樂職業賭場，警方在清查賭客身分。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢警專案小組指出，這家賭場曾於2023、2024年間兩度被警方偵破，業者竟再度暗自經營，警方掌握情資後成立專案小組，報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，蒐證後以優勢警力強勢攻堅，成功破獲這家藏於大樓內職業賭場。

▲桃園市中壢警分局在轄區中美路二段上某大樓查獲百家樂職業賭場，警方查扣賭具、監視器與籌碼等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢警分局在轄區中美路二段上某大樓查獲百家樂職業賭場，警方查扣賭具、監視器與籌碼等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局長林鼎泰呼籲，賭博不僅危害個人財務與家庭，職業賭場更易衍生暴力討債、黑道介入等治安問題，警方絕不容忍，發現即查辦，民眾若有相關情資可主動向警方舉報，共同維護安全社會環境。

 【更多新聞】

►自小客一路搖晃拒檢狂逃！警破窗逮人　抄出安毒、喪屍菸彈

桃園新冠確診48例！疫情漸升溫　衛生局籲儘快接種疫苗

討債被嗆怒砍19刀險奪命　莽男辯「滑倒不小心劃傷」下場曝

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
558 2 7669 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／「小翁立友」脫困了！　今將搭機返台
獨／房仲大亨喊送Andy房　總價、地點曝光
快訊／金賽綸媽媽出聲了！怒指金秀賢說謊：交往6年沒錯
為何這麼多人聲援Andy？ 　網曝1原因爆共鳴：一堆力挺
鴻海全年大賺！　創歷史新高
大聯盟海外賽來台灣？大谷翔平：有機會的話非常幸福
家寧「被聯繫刪文」！女裝品牌公開切割：無後續合作計劃
幫插隊火化遺體！　收紅包集體貪汙
傅崐萁遭搜索轟「司法追殺」　綠酸「自家人」爆料：敵人在本能寺

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南區長被寄「合成不雅照」恐嚇　南警成立專案小組擴大偵辦

被騙到緬甸詐騙園區6個月！「小翁立友」脫困了　今將搭機返台

男被眼鏡蛇咬傷！麻豆新樓醫院「6支血清」鬼門關前搶回1命

超扯！中壢警掃蕩百家樂職業賭場「逮59賭客」　2年被抄3次

長髮女帶「新版喪屍菸彈」分享毒友　警搜出一整罐：賣很大喔

殺人犯開庭問「什麼罪再說一次」　法官愣2秒：什麼案件你不知道

你吸臭毒我數鈔票！新北壓鑄廠違法開工爽撈上億　黑心老闆慘了

加拿大男夜店爛醉....嗆警「Fxxk」想溜　長腿女蹲跪地求饒  

新店驚險車禍！小貨車猛墜30米深谷　母子受困緊急送醫

赴傅崐萁住家查「競選小物」案　北檢強調有管轄權：無預設立場

八里加油站前車禍！　女剛下班「走斑馬線遭撞」

王大陸抵達台中！「大平頭」造型曝光

大學長違規迴轉！機車猛撞倒地 騎士一吹酒測值破表 #高雄

「油到爆」！高工團膳銀絲卷　學生手一捏竟擠出小碗油

撞擊畫面曝光！轎車左轉　遭跑車猛撞高速旋轉釀1死

「#AI女神 」 #李珠珢 來了！ 首披 #Fubon Angels 戰袍

賓士男午夜 #逼車 狂追5mins　被害人嚇到躲大樓地下室 #台中

男童巷弄竄出撞外送員！家長怨：你沒看反光鏡...恐先吃罰單 #台中

大貨車煞車失靈「開上護欄減速」　騎士驚險逃命畫面曝 #高雄

悍將團長Travis突送「手指愛心」 李珠珢害羞摀臉XD

台南區長被寄「合成不雅照」恐嚇　南警成立專案小組擴大偵辦

被騙到緬甸詐騙園區6個月！「小翁立友」脫困了　今將搭機返台

男被眼鏡蛇咬傷！麻豆新樓醫院「6支血清」鬼門關前搶回1命

超扯！中壢警掃蕩百家樂職業賭場「逮59賭客」　2年被抄3次

長髮女帶「新版喪屍菸彈」分享毒友　警搜出一整罐：賣很大喔

殺人犯開庭問「什麼罪再說一次」　法官愣2秒：什麼案件你不知道

你吸臭毒我數鈔票！新北壓鑄廠違法開工爽撈上億　黑心老闆慘了

加拿大男夜店爛醉....嗆警「Fxxk」想溜　長腿女蹲跪地求饒  

新店驚險車禍！小貨車猛墜30米深谷　母子受困緊急送醫

赴傅崐萁住家查「競選小物」案　北檢強調有管轄權：無預設立場

統一羅智先看統一中控維持6％-12％成長　台灣企業體拚穩健成長

柯佳嬿清純「雙馬尾照」仙氣曝光！　見證「小孩」誕生：開心又緊張

台南區長被寄「合成不雅照」恐嚇　南警成立專案小組擴大偵辦

台積電合資出手救英特爾　韓媒：加劇三星代工困境

秀智變身真人《白雪公主》唱電影主題曲！童話美貌＋夢幻洋裝網狂讚

被騙到緬甸詐騙園區6個月！「小翁立友」脫困了　今將搭機返台

快訊／機關槍從天而降！日本41歲自衛隊員「被砸中心臟」死亡

前主播談金秀賢改口認愛　喊話家寧：該道歉就快道歉！

「比賽沒戴頭巾」一回國就消失　伊朗女攀岩家2年後現況曝光

日軍艦過航台灣海峽　陸國防部批「興風作浪」：反對！

女兒轉正為富邦悍將啦啦隊！　藍波老師等下班路：心甘情願

社會熱門新聞

快訊／傅崐萁花蓮住家遭搜索！涉違選罷法、反滲透法

4男工廠外打手遊等友下班…家寧爸報警喊騷擾！

開BMW國道逼車害5歲童慘死　企業前董座1200萬換緩刑

Andy爸轟「撈光錢就趕走人」！心疼兒子：吃人夠夠

23歲女離婚、親人過世！　爛醉開車掃落23機車爆哭

北檢證實搜索「戰天下」查修容小物

即／東勢街頭傳槍響　警追通緝犯開3槍

即／19歲男陳屍摩鐵床上　房務開門嚇壞

即／碧山巖開漳聖王廟凌晨火警！

消防員爽啪救護對象！坦承「是砲友」要賠妻30萬

快訊／揮刀砍死技術長！雲云科技董座現況曝光

知名餐飲為省錢毒害市民　黑心環保業者狠撈3億

白衣男亂入疲老闆直播　怒吼：全部給我詐欺

鮑魚聞人鍾文智判30.5年落跑　通緝照片曝光

更多熱門

相關新聞

情侶吵架女半夜站路中　網笑：公主請上車

情侶吵架女半夜站路中　網笑：公主請上車

有網友在臉書《社會事新聞影音》上傳一段影片，一名妙齡女子今（27）日凌晨2時許獨自在站在台一線中壢區中華路中線車道，隨後一輛白色轎車停下，一名黑衣男子隨即將女子拉至路邊，整個過程都被後方轎車行車紀錄器拍下，網友則留言「公主請上車」、「情侶吵架女生跑到路中間耍脾氣，超好笑是怎樣」；中壢警方指出，行人若未依標誌、標線、擅自穿越車道或於路中嬉遊、站立阻礙交通，可依道路交通管理處罰條例處新台幣500元罰鍰。

易寶宏服外役監疑涉行賄　母易淑寬無保請回

易寶宏服外役監疑涉行賄　母易淑寬無保請回

陸軍109旅士官販售菸彈　還嗆：找人堵你

陸軍109旅士官販售菸彈　還嗆：找人堵你

到哥哥診所前披麻帶孝鬧事　北市男被訴

到哥哥診所前披麻帶孝鬧事　北市男被訴

男肇事唬爛「警察辦案」落跑　下場慘曝

男肇事唬爛「警察辦案」落跑　下場慘曝

關鍵字：

中壢警方百家樂職業賭場桃園地檢署三度被查獲

讀者迴響

熱門新聞

快訊／金秀賢認愛了！再度發聲：等她成年才交往　「時間點曝光」打臉爆料者

逆風挺家寧！　台南Josh「一句話」5萬人喊讚

家寧上線了！半夜睡不著「火速消失168貼文」

再挖家寧妹黑歷史「1句反咬Andy」分手內幕！網怒

金秀賢公開鐵證「2hrs後慘遭打臉」！

金秀賢「公開關鍵鐵證」！

家寧全家社死　她曝未來只剩1條路

蔡阿嘎「一舉動切割家寧」二伯同跟上

快訊／Andy爸不忍了首發聲！　

老公外遇年輕妹「人妻火速離婚」　2年後小三現世報來了

曾國城道歉了

家寧合作廠商被點抵制　牙醫診所澄清

家寧「神隱1天出手了」！

Andy開撕家寧母女！破5萬人「更震驚1件事」

Andy遭冒名推虛擬貨幣　急上火線3點澄清

更多

最夯影音

更多

八里加油站前車禍！　女剛下班「走斑馬線遭撞」

王大陸抵達台中！「大平頭」造型曝光

大學長違規迴轉！機車猛撞倒地 騎士一吹酒測值破表 #高雄

「油到爆」！高工團膳銀絲卷　學生手一捏竟擠出小碗油

撞擊畫面曝光！轎車左轉　遭跑車猛撞高速旋轉釀1死

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面