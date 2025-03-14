超扯！中壢警掃蕩百家樂職業賭場「逮59賭客」　2年被抄3次

▲桃園市中壢警分局在轄區中美路二段上某大樓查獲百家樂職業賭場，員警持破壞器材衝入賭場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局中壢警分局日前根據線報指稱，中壢區有某大樓經營大型職業賭場，警方蒐證後報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，於3月9日深夜時在中壢區中美路二段上某大樓10樓破獲百家樂職業賭場，逮獲彭姓負責人、工作人員與賭客共計59人到案，查扣賭資70餘萬元、籌碼、監視設備、等證物。警方指出，該賭場於2年內2度被查獲，這次已經是第3次，業者居然三度重操舊業，警方訊後將負責人與工作人員依賭博罪嫌移送桃園地檢署偵辦，賭客則依違反社會秩序維護法裁處。

▲桃園市中壢警分局在轄區中美路二段上某大樓查獲百家樂職業賭場，警方在現場清查賭客身分與查扣賭具等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市警局中壢警分局日前根據線報指稱，中壢區有業者暗自經營大型百家樂職業賭場，警方蒐證月餘後報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，3月9日深夜11時許，以優勢警力在中壢區中美路二段某大樓10樓，持破壞器材查獲百家樂職業賭場，當場逮捕58歲彭姓負責人、22名工作人員及36名賭客共計59人，現場還查扣賭資70餘萬元、籌碼總值1億5000萬、監視器、發牌機與賭桌等證物。

▲桃園市中壢警分局在轄區中美路二段上某大樓查獲百家樂職業賭場，警方在清查賭客身分。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢警專案小組指出，這家賭場曾於2023、2024年間兩度被警方偵破，業者竟再度暗自經營，警方掌握情資後成立專案小組，報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，蒐證後以優勢警力強勢攻堅，成功破獲這家藏於大樓內職業賭場。

▲桃園市中壢警分局在轄區中美路二段上某大樓查獲百家樂職業賭場，警方查扣賭具、監視器與籌碼等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局長林鼎泰呼籲，賭博不僅危害個人財務與家庭，職業賭場更易衍生暴力討債、黑道介入等治安問題，警方絕不容忍，發現即查辦，民眾若有相關情資可主動向警方舉報，共同維護安全社會環境。