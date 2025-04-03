恐嚇議員服務處「下一個就槍斃你們」　桃園無聊男這下慘了

▲桃園市李姓男子今年2月間在住處撥電話至民進黨籍市議員黃瓊慧服務處恐嚇，揚言「你們都在亂搞，下一個槍斃的就是你們」等語。（ETtoday資料照／記者屠惠剛攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓男子今年2月間，打電話至民進黨籍市議員黃瓊慧服務處，恐嚇「你們都在亂搞，下一個槍斃的就是你們」，服務處人員與市議員黃瓊慧等人隨即向警方報案處理，警方成立專案小組並報請桃園地檢署指揮偵辦；桃檢調查時，李男坦承有打電話之事實，檢方根據警方提供通聯紀錄，認定他犯行明確，偵結依恐嚇罪嫌起訴。

檢警調查，李姓男子於今年2月7日中午在桃園區住處內，以其申辦之市內電話，打電話至民進黨桃園市議員黃瓊慧服務處，向接聽電話之服務處人員恫嚇「你們都在亂搞，下一個槍斃的就是你們」等語，隨即掛上電話，黃瓊慧獲悉後立即報案，隨即在臉書上發文「我與助理都很害怕，有先通知景福派出所加強巡檢，隨即向派出所報案處理。

桃園警分局景福派出所接獲報案後，立即與分局偵查隊成立專案小組，調閱相關來電通聯紀錄，並報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，隨即循線查獲李姓男子到案。

桃檢複訊時，李男承認打電話到服務處，檢方根據警方提供之通聯紀錄，足認李男犯罪明確，檢方偵結依恐嚇危害安全罪嫌提起公訴，至於警方認為李有涉及恐嚇公眾罪嫌，檢方認為，被告打電話時並未開啟擴音，只有服務處助理有接聽到，足認僅對助理有恐嚇之意，並非在公眾場合對不特定公眾為之，因此不以該罪嫌相繩。