新北後巷變身、惡臭掰掰　中和增7505戶完成污水接管

▲施工人員在後巷進行污水接管作業。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府水利局辦理「中和地區污水下水道系統第三期工程第一標分支管線及用戶接管工程」，已於2025年2月19日決標，施工範圍涵蓋10個里，包含為中正路及景平路以南、和平街以北及興南路一段以西及中興街與景安路所圍成之區域，將新增7,505戶接管，完工後可提升中和區接管率4.2%，總工程經費4億7,696萬元整，預計2028年3月完工。

水利局長宋德仁說，中和區污水下水道系統自2004年開始推動，共分為三期建設，其中第一期及第二期工程由內政部國土管理署代辦，於2023年全數竣工，第三期由市府接續辦理，第一標工程包含中和區新南里、和興里、復興里、中興里、景文里、景平里、景新里、景福里、吉興里及外南里等10里，截至2025年2月底，中和地區污水接管率為67.11%，預計完成後可達71.31%，中和區接管率將突破7成。

▲後巷完成污水接管後煥然一新，乾淨又明亮。

宋德仁指出，該工程為中和第三期計畫第一標，也代表中和地區污水建設進入新的篇章，住戶污水未接管前大多排放至後巷水溝，後巷既是防火巷，也是廚房、浴室等污水排往屋外側溝的主要途徑，等到污水完成接管後，後巷將煥然一新，變得更寬敞、乾淨、明亮及衛生，不再有惡臭與積水問題，大幅提升居民的居住品質。

住在中和區的黃先生表示，之前有看過已經做好污水接管的區域，晴天時附近水溝都是乾的，污水都不會排到水溝裡，真的很乾淨也不會臭，很期待有天自己家也能進行污水接管，終於聽到這個好消息，未來將積極配合政府的政策，盡快完成工程，讓住家環境變得更好。

污水經由管線集中處理，不僅減少環境污染，也有助於城市環境的永續發展，污水下水道建設已獲民眾接受，接管成效已被市民看見，進而積極向政府爭取辦理，儘管推動過程中容易引發民怨，但卻是先進城市基礎建設的重要一環，水利局將持續努力推動；若民眾有任何污水接管相關疑問，皆可撥打免付費污水未納戶專線「0800-017-580（您要接-我幫您）」洽詢。

▲「中和地區污水下水道系統第三期工程第一標分支管線及用戶接管工程」施工範圍圖。