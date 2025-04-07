卓榮泰邀3黨團結、綠仍喊罷免　黃國昌連3度喊：拜託政府爭氣點好不好

記者袁茵／台北報導

美國對台課徵對等關稅32%，對出口導向的台灣產業帶來重大衝擊，但民進黨國際部卻於賴政府出面說明前，4日號召全球台灣人投入罷免第二階連署。民眾黨主席黃國昌今（7日）痛批，今年初恭請、敦請、拜託總統賴清德以台灣蒼生為念，結果民進黨政府正事不幹，腦子裡只想著恢復一黨專政，而黃也三度喊話「我拜託這個政府爭氣點好不好！」難道沒看見人民的痛苦嗎？看到政府這樣，大家不僅是失望，「是心痛啊！」

▲黃國昌出席「D-day倒數50小時 共抗關稅衝擊」民眾黨團記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

立院民眾黨團7日上午召開「D-day倒數50小時 共抗關稅衝擊」記者會，黃國昌、副總召張啓楷、幹事長林昭姿出席，並將於今天下午2時到行政院與院長卓榮泰共商國是，但黃國昌批評，行政院提供的會前資料，竟是4月4日行政院記者會PPT內容。

而黃國昌表達民眾黨團赴行政院前的5大具體訴求，包括全程直播、政院在本週到立院專案報告、說明與美「嚴正交涉」進度、應儘速與美簽訂雙邊貿易協定（BTA），以及將在野黨省下的2000餘億總預算，擴大援助產業與勞工。

會後，被問到卓榮泰今下午將邀朝野共商國是、團結一致，結果民進黨國際部日前卻宣稱要全力投入大罷免？黃國昌回應，這問題最適合回答的是賴清德、卓榮泰，自己在今年初苦口婆心，提出川普新政將會對台灣造成非常大衝擊，並呼籲賴清德懸崖勒馬，把時間放在幹正事上。

黃國昌指出，「那時恭請、敦請、拜託賴總統以台灣蒼生為念，面對川普新政，絕對不可以掉以輕心，結果民進黨政府正事不幹，腦子唯一想的就是要恢復一黨專政。」民進黨控制行政、司法、考試、監察還不夠，希望選輸翻桌、想再控制國會，倘若沒有強而有力、會監督政府的國會，人民到底還能指望什麼，來監督這個荒腔走板的政府？指望民進黨繼續控制國會，護航、亂花錢、撕裂社會，指稱所有在野黨都中共同路人嗎？

黃國昌說，今天開這場記者會心情非常沈重，民眾黨願意不計較過去執政黨的抹紅抹黑，也不計較行政院哪來的憲法上權利召集朝野黨團協商，願意將國家利益放在第一，共赴國難、承擔責任，「但我們只拜託一件事情，這個政府爭氣點好不好！這個政府爭氣點好不好！」

「都什麼時候了？（民進黨）腦子裡面在想的，是國會要怎麼重選、柯建銘要怎麼選立法院長？」黃國昌痛批，「我拜託這個政府爭氣點好不好！沒看見人民的痛苦嗎？看到這政府這樣子，大家不僅是失望，是心痛啊！」

▼面臨美國川普總統於台灣時間4月3日凌晨4時公布對180國對等關稅、台灣將被美課徵32%關稅，民進黨國際部卻於4月3日表示罷免二階連署全力衝刺中。（圖／翻攝自Facebook／民進黨國際部）