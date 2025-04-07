賴清德台灣祭影片惹議　黃暐瀚評不適合：出大事還在至少我們還有音樂

記者郭運興／台北報導

日前台灣祭音樂活動，屏東縣政府邀請總統賴清德預錄影片與民眾打招呼，片中賴更舉出「至少我們還有音樂」的毛巾，但影片釋出時機，碰上川普對台祭出32%高關稅，引發外界議論。對此，媒體人黃暐瀚今（7日）認為，這種時候還去po「至少我們還有音樂」，絕對不是得分，就算早就錄好也要喊停，跟賴清德說現在不適合，出了大事還在那邊至少我們還有音樂，賴清德身邊的政治幕僚就要打屁股了。



黃暐瀚於直播分析關稅問題，他表示，國民黨現在要全力論述「更有能力面對這個國際困局」，這是沒問題的，可是在論述比民進黨更好的同時，現在眼下藍綠白要一起度過這個難關，自己的想法就是這麼簡單。

黃暐瀚表示，難道以為每天在那邊「輸出」就能解決問題嗎？而且如果批評過頭了，大家會想所以呢？今天換國民黨執政就不會遇到32％嗎？老百姓們會去問這個問題。

黃暐瀚認為，川普的關稅衝擊當然會影響民進黨執政信心，很多人可能覺得為什麼卓榮泰院長好像沒有掌握，事實上自己認為應該是沒掌握，32％好像沒有人想得到，所以這個東西就是扣分。

黃暐瀚直言，雖然有人會說「誰都猜不到」，但這沒辦法可以躲，誰執政誰負責，誰當家誰負責，總不能要求民眾黨去掌握川普可能提出的關稅吧，所以行政資源在民進黨手上，民進黨沒有掌握川普要對台灣祭出32％關稅這件事，老百姓就會扣分。

黃暐瀚分析，現在美國對台灣出重手，很多人因此討厭美國，而民進黨又親美，一樣的道理，中國大陸對台灣文攻武嚇，國民黨跟中國大陸站得比較近，討厭共產黨就把氣出在國民黨身上，因此，很多人因為川普的關稅，股市大失血，非常氣憤美國，但民進黨卻選擇跟美國站在一起，因為討厭美國也把氣出在民進黨身上，這也是天公地道，所以目前討厭美國的就討厭民進黨、討厭中國的就討厭國民黨，考驗國人對民進黨執政的信心。

談到賴清德台灣祭影片，黃暐瀚說，這種時候還去po「至少我們還有音樂」，這絕對不會是得分，民進黨支持者會說「不能怪賴清德，這早就錄好的」，但早就錄好也要趕快喊停，也要趕快跟賴清德說現在不適合，里有殯，不巷歌，現在出了大事還在那邊至少我們還有音樂，賴清德身邊的政治幕僚就要打屁股了，這就是賴清德總統的不足，大家都在等總統出來帶領台灣面對。

黃暐瀚強調，總統賴清德、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰，三個人同時犯錯，這就會被考驗，第一個，疑美者就會疑慮不相信美國、不相信民進黨，第二個，過程中民進黨前幾天表現得不好，這件事情會考驗國人對民進黨執政的信心。

▼總統賴清德手舉「至少我們還有音樂」字樣的毛巾，以預錄影片的方式，在屏東「台灣祭」露面。（圖／翻攝自Facebook／陳冠安）