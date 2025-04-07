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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德對美談判從零關稅開始　前國發會主委：要考量對台產業衝擊

▲前國發會主委、國民黨國家政策研究基金會經濟組召集人林祖嘉。（圖／國民黨提供）

▲前國發會主委、國民黨國家政策研究基金會經濟組召集人林祖嘉。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

美國總統川普日前宣布對台灣課徵高達32%的關稅，國民黨今（7日）召開記者會提出多項具體建議方案，前國發會主委、國政基金會經濟組召集人林祖嘉認為，若要從零關稅開始談，必須考慮對台灣產業的衝擊，此外台灣的企業普遍規模不夠，電子業獲利低，到美國後成本提高能否承擔？再者赴美投資可能帶動貿易擴張效果，對美國投資越多，對美國的順差會變得更大，反而是川普要求相反。

林祖嘉表示，國人對川普對台課高關稅非常訝異，但其實川普用的公式是以去年台灣對美國出口順差數字為本，近年台灣對美國出口成長快速，若以過去5年來算，依此公式平均將不到22％，如果要去跟美國協商，這是可以提出的解釋之一；況且台灣對美國的出口集中在高科技產業，32％的關稅則是所有台灣產業必須負擔的，非常不公平。

面對關稅戰，林祖嘉建議，可考慮增加對美軍購及購買石油天然氣等方式，但若要從零關稅開始談，必須考慮對台灣產業的衝擊，此外，關稅的修改必須要經過立法院同意，要先經過三黨協商。

對於賴清德總統說要成立台灣投資美國國家隊，林祖嘉則說，台灣的企業普遍規模不夠，電子產業毛利非常低，到美國後成本提高能否承擔？其次，目前關稅的調整仍處於不確定時期，不適合貿然進行長期的赴美投資決策。第三、投資可能帶動貿易擴張效果，對美國投資越多，對美國的順差會變得更大，帶來與川普要求相反的效果。他認為應先「讓子彈飛一陣子後」再研議，國民黨智庫也會找各個產業來座談，找出大家共同的想法。

林祖嘉指出，美國祭出高關稅將導致全球出現區域性的「團抱」，台灣應該加速設法加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）或與其他國家研議FTA，讓其他的市場取代美國的市場，兩岸關係也應設法改善。總之，國際情勢變化劇烈，兩岸也非常緊張，賴總統應該召集全國性的國是會議，讓三大黨及民間一起來討論，不應該糾結在大罷免，「此時拚團結、拚經濟比什麼都重要。」

國民黨立委葛如鈞表示，國民黨建議政府應主動出擊，搭配與美國的讓利談判及更優惠的貿易協定，並承諾降低匯率操縱，換取美國調降對台關稅。此外，政府應加速市場多元化，同時提出合理對美投資計畫，加速投審會審查台灣廠商赴美設廠，展現友好姿態。他指出，在提升產業競爭力方面，拿出資源投入技術研發、自動化升級和新能源轉型，電子業可以發展AI應用，諸如軟體、獨立遊戲、數位內容等方面，對美國往往是低關稅甚至零關稅，政府應該把資源用在刀口上，而不是亂撒錢。

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