昔被台積電套牢！台南Josh「曝1動作」防大逃殺　網喊：願稱神

▲台南Josh自曝有三張台積電。（圖／翻攝IG／tainanjosh）



網搜小組／劉維榛報導

受到川普關稅重拳衝擊，台股今（7日）幾乎全部團滅。而反指標國師YTR「台南Josh」曾自曝被台積電（2330）套牢，遲遲沒賣出的他，如今又遇到這波大逃殺，台南Josh乾脆選擇逃避不看，直接把APP刪除，引發網友笑喊，「現在只有你能拯救台股了！」

「台南Josh」2022年曾透露有3張平均640元以上的台積電，一度被套牢，到了去年2月中，台積電股價來到7字頭，也讓他有了解套機會，不過他當時卻發文說，「沒加買就不錯了，當然是持續抱著」。

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後來「台南Josh」忽然改口要跑了，無奈因為搭機的關係而沒空處理股票，幾天後，他驚喜發文「就突然發現我大台積天下第一了」。

未料現在遇到川普關稅重創全球股市，「台南Josh」於今早在Threads表示，「沒有賣就沒有賠，沒看到就沒有跌」，並秀出要刪除證券APP的頁面，打算選擇逃避、眼不見為淨。

底下引來大票網友紛紛慫恿，希望他的「反指標」可以讓台股反轉，「你可以讓股市翻盤，我願叫你爸爸」、「Josh又要出手了嗎？你應該是要更積極操作啊」、「坐等反轉」、「或許你有能力救台股，就等你一句話而已」、「國師唱衰一下股市這招如果能逆轉，我願稱你為真神」、「感覺怨念很深」、「國師拜託你說明天會繼續跌好嗎」、「國師快～說一下台股有多爛」。