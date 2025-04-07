川普又放話！　關稅將維持到「貿易逆差」消失為止

▲川普2日宣布的對等關稅，衝擊全球經濟。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普6日表示，對等關稅不會取消，而會維持到美國對中國、歐盟與其他國家的貿易逆差消失為止。《紐約時報》指出，這番話顯示，讓全球企業與投資人感到恐慌的高額進口關稅，將會長期存在。

川普在空軍一號上向記者們表示，他2日宣布的對等關稅將維持到各國貿易逆差消失為止。他表示，美國每年在對中貿易上損失數千億美元，「除非我們解決這個問題，否則我是不會達成協議的……（我）有意願與中國打交道，但他們必須解決他們的貿易順差問題。」

川普透露，他已與歐洲及亞洲的官員談過，並稱他們「迫切希望達成協議」。川普還宣稱，歐洲對美國很不好，「除非他們每年支付我們很多錢，否則沒有談判的餘地。」

▲對等關稅導致美股大跌，全球金融市場也慘不忍睹。（圖／路透）



川普6日晚間也在社群媒體上寫道，要解決美國對中國、歐洲及其他許多國家的「巨額財政赤字」，唯一方法就是關稅。他還宣稱，這些國家如今已為美國帶來數百億美元，「總有一天人們將意識到，對於美國來說，關稅是一件非常美好的事情！」

川普堅稱，他的關稅政策可以重振國內製造業，重新設定他所謂「對美國就業及工業不公平又不利」的貿易關係，也希望藉此增加政府收入，為其經濟議程提供資金，包括削減美國企業與個人稅的一系列政策。

不過，這些政策不僅讓全球金融市場陷入動盪，引發廣泛且嚴重的反彈，就連美國盟友也紛紛譴責華府。川普的高級幕僚紛紛為關稅辯護，堅稱總統的貿易戰最終能夠改善美國經濟狀況，其中許多人6日表示，他們已經聽說50多國正在尋找擺脫關稅的方法。