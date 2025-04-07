要賴清德開國是會議　傅崐萁：藍刪1439億預算可當關稅戰救命錢

▲國民黨團喊話賴清德應盡速召開國是會議。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

美國總統川普宣布對各國課徵對等關稅，台灣將被課徵32%高關稅，行政院長卓榮泰今（7日）下午邀請立法院朝野黨團共同會商因應對策，已獲藍白黨團正面回應，都表示願出席「共赴國難」。國民黨團總召傅崐萁喊話賴總統，應儘速召開國是會議，國民黨刪減總預算1439億元可當成救命資源，且未來台積電、聯電要到美國投資，都應該到立法院報告。

對於賴清德提出五大因應策略，其中談判關稅預計比照美加墨自貿協定，從台、美雙方「零關稅」開始談，傅崐萁質疑，這五大策略了無新意，川普早在一年前就預告上任後就會對世界各國採取對等關稅，然而政府卻只會叫人民安心睡覺，到底有哪些產業受到關稅影響，上午國民黨團問了國貿署、關務署，但相關單位都回答不清楚，人民何去何從？面對股市崩盤，產業要如何生存？

傅崐萁指出，中小企業將面臨「核彈級」產業衝擊，因此呼籲政府立刻善用台積電等台灣優勢對美談判，賴清德立刻召開國是會議，讓朝野共同面對困難、攜手解決。他說，所幸國民黨幫政府總預算節省了1439億元，可以做為第一波因應關稅戰的底線，作為產業界救命資源。

傅崐萁也說，全世界要面臨新一波民族主義的浪潮，要推動愛用國貨、盡量節約，台灣出口的產品在每一個國家都會受到挑戰，政府要等到關稅談判完後，才能擴大對美投資，而為了守住台灣最後一口氣，「台積電、聯電到美國投資，一定要到立法院報告，為何台灣75年來國家努力維護的護國神山要奉送給美國？」