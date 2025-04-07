美國與全球「經濟衰退」機率飆到60%！　金融圈緊急示警

▲川普關稅重挫全球股市。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

川普政府「對等關稅」衝擊延燒，摩根大通（J.P.Morgan）預估，今年年底之前，美國與全球經濟陷入衰退的機率約為60%，多間金融機構也紛紛修改預測模型，上修美國與全球經濟衰退的可能性。

《路透社》報導，摩根大通最新預估顯示，美國與全球陷入經濟衰退的機率約為60%，比先前提出的40%更高，「破壞性的美國政策，已經被視為一整個年度全球前景的最大風險。」

摩根大通指出，美國的貿易政策，已經變得不如預期的那樣對企業友好，「其效果……可能透過（關稅）報復、美國企業信心下滑、供應鏈破壞而被放大。」

▲川普宣稱關稅是為了保護美國經濟與勞工。（圖／路透）



標普全球（S&P Global）把美國經濟衰退的「主觀機率」上修至30%至35%，而該數字3月時僅約25%。高盛集團（Goldman Sachs）也把美國經濟衰退的可能性從20%提高至35%，並且指出經濟基本面不如前幾年那麼強勁。

滙豐銀行（HSBC）分析師表示，經濟衰退的說法將獲得更多關注，而該機構的「股票市場隱含經濟衰退概率指標」顯示，「股市已經反映出來，年底之前出現經濟衰退的可能性約為40%。」

其他金融機構也紛紛警告，如果川普關稅繼續實施，美國經濟今年陷入衰退的風險更高了，包括英國巴克萊銀行（Barclays）、美國銀行全球研究（BofA Global Research）、德意志銀行（Deutsche Bank）、加拿大皇家銀行（RBC Capital Markets）、瑞銀集團（UBS Global Wealth Management）。

其中，巴克萊與瑞銀集團警告，美國經濟可能萎縮，其他分析師則預測，美國經濟成長僅約0.1%至1%。