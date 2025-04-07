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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

預言大罷免遇川普關稅會消風　沈富雄嘆：國有大難我們還要罷免？

▲▼大罷免棒球帽及手搖旗。（圖／翻攝邱志偉臉書）

▲民進黨大罷免小物。（圖／翻攝邱志偉臉書）

記者郭運興／台北報導

美國總統川普對台灣祭出32％關稅，而罷免領銜人、聯電創辦人曹興誠喊話，關稅問題有許多時間和方法解決；但罷免機會只有這次，國民黨想以此停止罷免，這是詭計，大家別上當。而前立委沈富雄6日表示，面臨川普大手術還能不喘不急進行大罷免，全世界應該沒有第二個國家是這樣。他認為，碰到川普關稅，大罷免會消風，自己說的「消風」是整體運動，包括中間選民，「這種惡劣的情況下，國有大難，難道我們還要大罷免」？

沈富雄於節目《TVBS戰情室》表示，現在的問題是，自己相信全世界所有國家，面臨川普的大手術、大開刀還能夠不喘不急進行大罷免，全世界應該沒有第二個國家是這樣。

沈富雄表示，這些狂熱分子、極端推動罷免的人，現在認為川普的關稅與罷免是兩回事，他們還講大罷免目的是為了清洗國民黨內的共匪，但現在危險的、罷免會成功的立委跟相對安全的立委排在一邊，大家覺得哪一邊比較有匪徒的樣子？

沈富雄認為，所以很可笑的，自己賭一賭，碰到川普這種的大開刀、大手術，大罷免會消風。可能有人認為，民進黨或者民團一定會硬撐，讓場面不要冷下來，但自己說的「消風」是整體運動，包括中間選民、其他人，「這種惡劣的情況之下，國有大難，難道我們還要大罷免」？

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▼前立委沈富雄。（圖／記者黃哲民攝）

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