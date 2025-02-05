國際友善政策成果獲中央肯定　花蓮案例入選全國雙語教材

▲▼課程將於3月同步上架至「雙語政策YouTube頻道，民眾透過輕鬆有趣的影片學習英語，也更深入認識花蓮的魅力。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府為配合聯合國「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs）及「2030雙語政策」，在國家發展委員會的支持下，出版雙語專刊《因為對大山大海的承諾》（A Pledge to Preserve the Beauty of Our Land），另以「Fun遊花蓮菜市場（Let’s Have Fun In Hualien Market）」計畫，獲國家發展委員會於「e等公務園」學習平台上架，提供給全國公務員及民眾選修。

花蓮縣政府為國內外讀者介紹花蓮企業與團體如何在發展自身理念、精進獲利模式的同時，與環境共好、落實永續行動的感人故事；開設兼具實用與數位化的英語課程，提升在地攤商英語能力，也帶領小學生與外籍人士進到傳統菜市場，認識在地農特產，並在世界文化日當天辦理「花蓮國際好食市集」，向來自世界各地的遊客呈現花蓮多元多樣的異國美食文化，展示縣府在促進國際友善和多元文化共榮的決心。

花蓮縣長徐榛蔚表示，感謝國家發展委員會看到花蓮的努力，特別將花蓮這兩年推動國際友善城市的豐碩成果衍生製作為2部雙語學習教材，於「e等公務園」學習平台上架，包括「花蓮人的廚房：重慶市場與黃昏市場的美味探索（https://elearn.hrd.gov.tw/info/10040784）」與「因為對大山大海的承諾（https://elearn.hrd.gov.tw/info/10040068）」，內容除了雙語有聲字卡、推廣影片，更有雙語學習講義等，豐富有趣，1月甫推出即獲得近千名學員選修，更獲得多個地方政府將課程納入本年度英語能力提升計畫中，學員不僅可藉此線上學英語，更能深度認識本縣特有風土，花蓮之美得以更多元的方式傳遞給更多人知道。

國家發展委員會更進一步表示，這兩部課程將於3月同步上架至「雙語政策YouTube頻道（https://www.youtube.com/channel/UCxiiwHOwHePhAdX3cbzT6PQ）」與「國發會雙語資源網」，期待更多民眾透過輕鬆有趣的影片學習英語，也更深入認識花蓮的魅力。

花蓮縣政府邀請所有鄉親好朋友，一起學英語，人人都是最佳親善大使，未來都能以英語向國際友人介紹最美麗的花蓮，共同營造本縣為國際友善城市。

