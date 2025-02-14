預算無法挪用！租金補貼11月斷炊 　國土署：恐提前停止受理申請

▲立院刪凍內政部租金補貼預算，國土署預告，來不及解凍，將提前停止受理民眾申請。（示意圖／達志影像）

文／中央社

內政部國土署日前指，預算若未如期解凍，租金補貼經費將於11月用罄，此說法遭質疑恐嚇租屋族。國土署今天表示，因遭刪減、凍結的「國土管理業務」預算是租金補貼經費來源，無法使用其他科目預算支應，若解凍不及，就恐提前停止受理申請。

中央政府今年度總預算遭大幅刪減，內政部國土管理署日前透過新聞稿表示，國土署國土管理業務預算遭凍結約新台幣41.47億元，若預算未如期解凍，預估300億元中央擴大租金補貼經費，11月就將用罄。民眾黨立院黨團則批評，國土管理業務被刪後還剩411.9億元，扣掉租補預算還綽綽有餘，且凍結並非刪除，質疑國土署恐嚇租屋族。

▲租金補貼政策受到立院刪減預算影響，恐面臨中斷。（示意圖／記者陳筱惠攝）

國土署今天透過新聞稿指出，立法院刪減2.74億元及凍結41.47億元的「國土管理業務」預算，但這是租金補貼經費的來源，無法使用其他科目預算支應，且租金補貼採取隨到隨辦方式，依據以往經驗民眾申請非常踴躍，立法院凍結部分如果未能及時解凍，也可能導致經費不足提前停止受理申請。

國土署說明，凍結雖非直接刪除，但預算解凍與否決定權在立法院，國土署提送至立法院預算解凍專案報告，需經立法院程序委員會、院會付委後，才能由委員會安排案審查，只要有任一程序受到阻擋，就會發生無法解凍狀況。

國土署呼籲，立法院不分黨派委員共同支持租金補貼政策，減輕租屋民眾負擔。