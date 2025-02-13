國土署預算遭刪凍「發不出租金補貼」？　民眾黨團：詐騙集團出沒

▲針對國土署稱租金補貼將於今年下半年經費不足，立院民眾黨團表示，扣掉整年要發的租金補貼372億元，還剩將近40億，就算凍結41.4億，只要國土署做報告就會解凍。（圖／翻攝自Facebook／立院民眾黨團提供）

記者袁茵／台北報導

內政部國土管理署日前表示，今年度預算遭立院刪減7.55億元、凍結43.81億元，影響民生政策與建設推動，若未能解凍，租金補貼將於今年下半年經費不足。立院民眾黨團今（13）日反駁，內政部國土管理業務該目編414.6億，立院刪2.73億，還剩約411.9億，扣掉一整年要發的租金補貼共372億元，還剩將近40億，就算凍結41.4億，只要國土署做相關報告就會解凍，「這個政府到底是太爛、太廢還是太壞？」

民眾黨團13日於臉書發文表示，「請租屋族小心！詐騙集團出沒！」內政部國土署發出新聞稿指出，立法院刪除、凍結預算，害300億元中央擴大租金補貼在11月就發不出來，將影響千萬弱勢租屋族群，「北漂小編嚇爛，真的假的？」

民眾黨團提到，但真相是，內政部國土管理業務該目編414.6億，立院刪2.73億，不到1%，還剩約411.9億，扣掉「全國一整年」要發放的租金補貼共372億元，不但綽綽有餘，還剩將近40億；就算內政部說立院還凍結41.4億，但「凍結不是刪除」，請問內政部長劉世芳，「這句話我們要說幾遍您才會懂？」

民眾黨團指出，其次，凍結是因為國土署推動《國土計畫法》不力，不溝通、沒配套、反彈一堆，導致延期上路，民眾黨提案凍結41.4億，請國土署做出相關報告再予以解凍，合情合理。

民眾黨團強調，內政部只要盡早提出合理負責的報告就可以解凍預算，不影響任何國土署的計畫與補助；且全年度租金補貼372億，國土署想在年初就全部撒下去沒問題，內政部只需要排定施政的優先順序，同時督促國土署寫報告爭取預算解凍，根本毫無影響，「畢竟被刪掉的預算，還不到國土署編列的1%」。

民眾黨團酸說，「這麼多選擇，內政部想先犧牲排擠的，為何是最弱勢的租屋族權益？還公然昭告天下國土署不會寫報告、預算不可能解凍，這不就是行政怠惰？難道小編也可以跟黨團主任說文寫不出來，每天躺在辦公室打手遊領乾薪？」賴政府執政擺爛，還到處散播「租金補貼11月經費將用罄」謠言，居住正義對執政黨而言，不但只是口號，更淪為政治操作，攻擊在野黨、恐嚇弱勢租屋族的工具，「這個政府到底是太爛、太廢還是太壞？」