花蓮震災善款餘4億！危險建物拆修補助申請延長　集合住宅先預撥

▲▼賑災捐款專戶管理運用委員會24日召開114年度第一次會議。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶管理運用委員會24日召開114年度第一次會議，會中通過花蓮縣政府建設處提案，主要決議紅黃單「花蓮縣危險建物拆除修繕補助」將延長申請到116年3月31日，其中集合住宅公共空間修繕因涉弱層補強施工，本次提案修改規定得先行預撥，以加速集合住宅修復進度，保障民眾居住安全。

花蓮縣政府說明，目前縣內仍有多處在0403震災後被張貼紅黃單危險標誌，正辦理弱層補強工程設計與規劃。依原規定，補強作業須由專業建築師或技師設計，並送交內政部國土署財團法人國家地震工程研究中心審查，後續再進行核發補助、施工及竣工查驗等程序，整體流程繁複且耗時，致使鄉親缺乏應急修繕資金。

縣府指出，徐縣長重視受災戶的聲音，今特向委員會提案爭取，集合住宅公共空間修繕因涉弱層補強施工部分，每棟新台幣300萬元修繕補助金改為「先行撥付」，經盤點預估將有31棟集合式住宅申請，總補助經費約新台幣9,300萬元。本次會議決議通過，後續將採先行預撥，後續補正資料之方式，並將計畫補助受理期限延長至116年3月31日。

截至114年3月7日止，「0403震災」捐款總額為新臺幣7億9,276萬412元，共11案計畫，原已匡列4億2478萬，其中已執行完畢達976萬2,516元。

會中也針對多項提案進行討論，包括農業災害慰問金發放作業、地震造成之雨水排水溝修繕，以及「花蓮縣0403震災一般住家建築物災損修繕救助金實施計畫」補助受理期限延長至114年4月3日等，由縣府持續追蹤及推動各項復建措施，協助災民早日恢復正常生活。

