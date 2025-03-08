育德工家校慶展現多元技職教育成果　國際學生共襄盛舉

▲育德工業家事職業學校於8日盛大舉行校慶活動，各科學生將透過精心策劃的展示與表演，呈現技職教育的學習成果。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

育德工業家事職業學校於8日盛大舉行校慶活動，各科學生將透過精心策劃的展示與表演，呈現技職教育的學習成果，並與來自菲律賓及柬埔寨的國際學生也共同慶祝這重要的日子。

本次校慶，美容美髮科以整體造型走秀方式，展現畢業成果，包括妝髮設計與服裝搭配，展現學生對時尚美學的專業掌握；飛機修護科則展示實體輕航機，呈現學生在飛機保養與修護領域的學習成果；汽車修護科帶來重型機車展示，展現學生對機車維修與保養的專業技能；多媒體設計科則展出學生的創意作品，展現數位設計的學習成就。此外，餐飲科將以咖啡廳形式，邀請來賓品嚐學生親手製作的甜點、輕食與咖啡飲料，展現課程的學習成效，讓賓客感受專業級的餐飲體驗。

值得一提的是，育德工家不僅致力於培養本地技職人才，也積極推動優質技職教育至國際。來自菲律賓與柬埔寨的僑生特別準備了歌舞表演，與全校師生一同慶祝育德工家的生日，象徵技職教育的國際化發展與文化交流的美好成果。

透過這場校慶活動，育德工家展現了多元專業領域的學習成果，也讓學生們在實作中驗證所學，進一步強化其職場競爭力。未來，學校將持續深耕技職教育，培養更多兼具技能與創新能力的優秀人才。