日29歲毒蟲被關2個月「獲釋隔天」落軌亡！　警否認施壓

▲日本一名男子因販賣含有毒品成分的植物片被逮，然而卻在拘留2個月獲釋的隔日落軌身亡。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本一名29歲的男子2024年底因涉嫌違反《麻藥取締法》被東京警視廳逮捕，並被拘留2個月，然而他在獲釋隔天卻落軌身亡。辯護律師表示，該名男子在面對偵訊時幾乎保持緘默。有報導則透露，刑警在其獲釋當天威脅當事人稱，「隨時都可以再逮捕你。」對其造成壓力。

根據《共同社》報導，29歲男子長谷川繼之介在東京都渋谷區經營商店，但是他被指控在店內販售含有毒品成分的植物片，因此2024年12月16日首度被逮，後續又2次被再度逮捕。

長谷川繼之介被拘留2個月後，2025年2月17日以處分保留形式獲釋，怎知他2月18日上午卻被發現從千葉縣JR津田沼站的月台跳下，並遭列車撞擊不治身亡。

長谷川的辯護律師4月6日公布長谷川的死亡消息，有消息人士則指出，長谷川在獲釋當天曾向他人透露，「刑警對我說，隨時都可以再逮捕你」，對其施壓。

對於在偵訊期間是否有不當言論或壓力，警視廳堅決否認相關指控，強調毫無事實根據。警方指出，「一切依法進行必要調查，並未進行長時間或深夜訊問」。據了解，東京地檢署已於3月25日對此案作出不起訴處分。

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