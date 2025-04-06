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北韓睽違6年辦「國際馬拉松」！　200外國人飛往平壤參賽

▲▼北韓平壤國際馬拉松。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓平壤國際馬拉松自疫情後停辦多年，今年終於重新登場。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

北韓6日在平壤舉行國際馬拉松賽，這是繼2019年以來，睽違6年當局首度打破鎖國政策，重新恢復舉辦。先前受到新冠疫情影響，這場每年的例行賽事一度被迫中斷，如今終於重新回歸，也引起各國跑者關注，來自中國、泰國等200多位外籍選手也提前抵達平壤做準備。

根據《路透社》報導，平壤國際馬拉松比賽6日正式登場，本屆賽事吸引來自中國、羅馬尼亞、摩洛哥等國約200名選手到場參賽，選手們已在5日前陸續抵達平壤。

根據主辦單位官網資訊，選手可選擇參加5公里、10公里、半馬或全馬，路線將會經過多個平壤的知名景點。

由於北韓與其他國家少有直飛航班，因此大部分的外籍選手都是先前往北京，再轉機飛往平壤。因此在北京機場的北韓航班櫃台，也可以看到大批來自世界各地的旅客扛著大包小包辦理手續，其中包含英國、埃及等國的選手。

其中一名來自泰國的參賽者透露，自己雖然有點緊張，但更多的是興奮與期待。

北韓自從疫情爆發以來，對外籍人士的入境設下重重關卡，這次藉由國際馬拉松重新對外開放，也讓外界關注是否代表該國將進一步放寬防疫邊境限制，開啟更多國際交流的可能。

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