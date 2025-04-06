陸男逃亡21年終落網！　「假裝越南人」躲泰國開麻辣燙店

▲張男被泰國警方逮捕，接下來將被引渡回中國。（圖／翻攝自fm91bkk，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國警方逮捕了一名在當地潛逃超過20年的中國籍通緝犯，該名男子涉嫌於2003年在中國槍擊另一名中國人，隨後潛逃出境。他先後在越南與柬埔寨待了數年後，最後定居泰國，並在當地開了一間麻辣燙店，餐廳甚至頗受歡迎。該名男子對於犯行供認不諱，預計將被引渡回中國。

根據KhaoSod報導，現年52歲的中國籍張男在曼谷久居多年，並開設一家頗具人氣的麻辣燙餐廳，然而他卻被查出曾在中國開槍攻擊人，儘管案發至今已經21年，但他最終仍在泰國落網。

張男2003年在廣東汕頭持槍攻擊另一名男子周姓男子，使對方重傷，隨後逃亡。中國政府近年來透過官方管道向泰方請求協助追緝，而泰國警方經過一連串調查，確認張男藏匿在泰國，最終展開行動將其逮捕。

曼谷刑事法院於2024年5月17日對張男發出通緝令，泰國警方2025年4月5日於曼谷帕西查倫區（Phasi Charoen）的一處住宅將他逮捕，現場還沒收了一張泰國駕照。

警方調查發現，張男犯案後隨即潛逃出境，先後藏身於越南、柬埔寨等地，最後才定居泰國，並使用偽造越南護照，化名「Ly Thanh」在當地生活。他與一名中國籍女友鄧姓女子同住，兩人共同經營一家麻辣燙餐廳，住在曼谷拉差蓬路（Ratchaphruek Road）一帶的高級住宅社區。

張男面對泰國警方訊問時已坦承犯行，而泰方目前已著手啟動遣返程序，準備將他引渡回中國受審，依法究辦。