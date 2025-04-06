日本7都縣高速公路「ETC大故障」！癱瘓50收費站　回堵2km塞爆

記者王佩翊／編譯

日本關東與中部地區6日凌晨爆出大規模高速公路ETC系統故障，導致東京、神奈川、愛知等7個都縣超過50個收費站的ETC專用車道無法正常使用，甚至連部分智慧型交流道（スマートインターチェンジ）也被迫關閉。截至目前故障原因仍未釐清，也無法確定何時能夠修復完成。

根據《日本放送協會》報導，中日本高速道路公司指出，6日凌晨約12點半左右，中央自動車道與東名高速公路上的部分ETC系統突然發生異常，導致車輛無法從ETC專用道通行。

受影響的範圍擴及東京、神奈川、山梨、靜岡、愛知、岐阜與三重共7都縣，波及道路包含中央道、新名神高速、東名高速、新東名高速、伊勢灣岸道、紀勢道、東海環狀道、東名阪道、首都圈中央聯絡道、中部橫斷道、東富士五湖道等多條主要幹線，截至6日上午9時半都尚未恢復。

中央自動車道下行路段的三鷹收費站，6日凌晨2時因ETC專用車道故障，導致回堵長達2公里，現場擠滿等待通行的自小客車與大型貨車，場面混亂。不過，由於收費站有開放人工服務車道，因此暫時維持部分交通秩序。

警視廳指出，受到ETC專用車道故障影響，中央自動車道的收費站附近至少發 3起因塞車造成的追撞事故，分別發生在八王子與三鷹的收費站前方，所幸並未造成人員傷亡，警方仍在進一步釐清事故細節。

另一方面，山梨縣甲府昭和交流道的ETC車道6日凌晨4時多也因故障封閉，現場緊急改由收費員人工收費。