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素質差？飛日本追櫻花「見台灣人3舉動」超傻眼：穿飯店拖鞋買水果

▲▼佐渡島賞櫻名所真野公園。（圖／記者賴文萱攝）

▲佐渡島賞櫻名所真野公園。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

又到了浪漫的賞櫻季節，不少國人趁著清明連假飛到日本追櫻，有網友觀察到，台灣人3種常見的尷尬行為。不少網友對於「吵鬧」很有感，「現在出國門檻降低，各種素質的都跑出去了，所以你在台灣看到沒素質的，出國也一樣」、「小孩大哭大鬧全世界都ㄧ樣，不是只有台灣小孩」。

有網友在臉書社團「日本自由行討論區」發文，最近在日本旅遊，觀察到台灣人3種尷尬的行為，首先，是將旅館的室內拖鞋穿出房間，不僅到大廳吃早餐，甚至穿到附近買水果。其次，拍照時手滑，手機「啪」地一聲掉進河川，目測高度3公尺以上，能不能找回也不知道。最後一點是吵鬧，在安靜的咖啡館，小弟弟情緒失控，最後甚至開始尖叫。

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貼文曝光，不少人有感，「我在日本遇過最吵的小孩是台灣的，好幾個大人都不管」、「年幼小孩（尤其是嬰兒）哭鬧喧嘩很難控制，除非父母能夠嚴加管制」、「我在大阪喜來登飯店遇到講話最大聲的也是同團的台灣大媽，一進飯店就開始大聲喧嘩」、「大媽的威力是不分國籍的，前天在和歌山碰到一團歐洲大媽一樣吵得要死，差別只在於我聽不懂她們在說什麼而已」。

室內拖鞋穿到室外，網友指出，有些飯店其實是可以的，「有的溫泉飯店是可以穿室內拖鞋、睡衣到餐廳吃早餐」、「我看過很多日本人也穿拖鞋到飯店餐廳吃早午晚餐」、「我在日本飯店工作，飯店的室內拖穿去自助餐廳吃飯沒問題吧，我們只有規定不能穿浴衣到自助餐廳，但是室內拖穿到館外有點誇張」。

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