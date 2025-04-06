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從銀髮到童心　虎尾長照巷弄站長輩為學童縫製幸福娃娃

▲巷弄長照站的老師與長輩們共同發想，希望讓「作業不再是作業」，以不要用的布料，縫製娃娃的衣服，完成後送給虎尾國小學童。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲巷弄長照站的老師與長輩們共同發想，希望讓「作業不再是作業」，以不要用的布料，縫製娃娃的衣服，完成後送給虎尾國小學童。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林虎尾鎮穎川社區長照巷弄站，由台灣悅讀人教育發展協會設立，週一至五都提供當地長者上廚藝、美工、運動等課程，藉此盼減緩長輩因老化而失能，日前15位長輩將崇德國中學生家政課所做的娃娃，利用廢布料縫製成衣裳，經近2個月工期，順利將21隻娃娃送到虎尾國小「小虎寶貝班」的學生們。

穎川長照巷弄站規模不大但小而美，所有長輩們幾乎天天報到，台灣悅讀人教育發展協會理事長吳麗春表示，巷弄站的老師呂雅玲，平常在虎尾崇德國中上家政課，恰好國中學生這次的家政作業是做娃娃，因此老師與長輩們共同發想，希望讓「作業不再是作業」，以不要用的布料，縫製娃娃的衣服，完成後送給虎尾國小「小虎寶貝班」的學童。

吳麗春說明，一針一線全由老師手把手教導15名長輩，，甚至有長輩從不會針線功夫，就算刺破手指，也不輕言喊痛，所有人甘之如飴，希望講自己充滿愛心的禮物帶給小朋友。經過近兩個月時間，順利將21個娃娃穿上新衣，並親自送到虎尾國小的小朋友，看見漂亮的洋娃娃，甚至有小朋友開心地說「晚上我要抱著睡」。

長輩廖家靜表示，要做給小朋友的娃娃絕對不能隨便，所有小朋友都視為「金孫」疼，看見孩子的笑容，手指上的傷口都不痛了。虎尾國小特教組長徐士凱表示，對於小朋友來說不只是意義特別的禮物，更多的是代表社會上的關懷，感謝各界對於小朋友們照顧。

▲巷弄長照站的老師與長輩們共同發想，希望讓「作業不再是作業」，以不要用的布料，縫製娃娃的衣服，完成後送給虎尾國小學童。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲巷弄長照站的老師與長輩們共同發想，希望讓「作業不再是作業」，以不要用的布料，縫製娃娃的衣服，完成後送給虎尾國小學童。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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