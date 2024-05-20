桃園保障社區發展協會參訪南佃社區發展協會　學習創新發想

▲李秀玉、陳淑美兩位理事長(左三、二)和保障里民手拿南佃各種草編手作產品。(圖／記者楊淑媛攝)



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市觀音區保障社區發展協會近百名居民，日前由理事長李秀玉帶領，前往彰化縣和美鎮參觀南佃社區發展協會。李秀玉說，南佃社區發展協會在理事長陳淑美帶領下，參加112年衛福部所舉辦的「社區金點獎」選拔，榮獲「金點之星團體獎」殊榮，相當不易！前來「取經」期里民們透過共學，有更多創新發想，增進社區永續發展。

李秀玉19日表示，觀音區保障里位於觀音工業區週邊，近年來，隨著草漯都市計劃市地重劃，區內大興土木，各項公共建設的開發，吸引許多年輕人口移入；然在地人口的老化，仍是不爭事實。

▲南佃社區發展協會五行手作玫瑰花饅頭，相當受到歡迎。(圖／記者楊淑媛攝)

因此，在其接任理事長期間，除了疫情期間全力落實社區防疫一起來，更推動「長者服務長者」的關懷據點、社區特色表演「客家花布馬」、「老人社區劇場」、「預防暨延緩失能之全腦開發」、「護鼻操」等社區關懷和共學等工作，受到肯定。

由於，和美鎮一帶居民以種稻為主，南佃社區發展協會利用稻子收成後的稻梗、稻草，經過各方研究及邀請專業人土教學，編織製成：福氣掃帚、稻草天鵝、土地公、稻草按摩棒等各種造型創意手工藝品，相當值得學習，因此保障社區發展協會於17、18日兩天前往彰化和南投舉行二日參訪行程。

▲Diy牛汶水點心。(圖／記者楊淑媛攝)

對於，南佃社區發展協會草編的福氣掃帚，是以五色線捆綁，可以避邪擋煞、招財，放在車上還可以保平安等各種草編創意產品，咸認不僅可以減廢，資源再利用，更可充裕社區經費，有助社區永續的推動。

▲彩繪葉拓印T恤。(圖／記者楊淑媛攝)

除了推出多樣的草編手作產品，南佃社區婦女以無毒蔬菜、自然健康入色的五行手作玫瑰花饅頭，也相當受到歡迎。李秀玉表示，保障社區發展協會的會員熱心社區公共事務參與，此行參觀南佃社區發展協會，對於南佃社區發展協會合力推出創意產品以及關懷據點所開辦的學習課程，讓長輩們「活到老、學到老」的精神發揮，印象深刻。

保障社區發展協會同時也前往南投國姓鄉北港村金梅圧休閒農場，進行牛汶水點心和彩繪葉拓印T恤等Diy活動，凝聚情誼。