　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園保障社區發展協會參訪南佃社區發展協會　學習創新發想

▲桃園保障社區參觀南佃

▲李秀玉、陳淑美兩位理事長(左三、二)和保障里民手拿南佃各種草編手作產品。(圖／記者楊淑媛攝)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市觀音區保障社區發展協會近百名居民，日前由理事長李秀玉帶領，前往彰化縣和美鎮參觀南佃社區發展協會。李秀玉說，南佃社區發展協會在理事長陳淑美帶領下，參加112年衛福部所舉辦的「社區金點獎」選拔，榮獲「金點之星團體獎」殊榮，相當不易！前來「取經」期里民們透過共學，有更多創新發想，增進社區永續發展。

李秀玉19日表示，觀音區保障里位於觀音工業區週邊，近年來，隨著草漯都市計劃市地重劃，區內大興土木，各項公共建設的開發，吸引許多年輕人口移入；然在地人口的老化，仍是不爭事實。

▲桃園保障社區參觀南佃

▲南佃社區發展協會五行手作玫瑰花饅頭，相當受到歡迎。(圖／記者楊淑媛攝)

因此，在其接任理事長期間，除了疫情期間全力落實社區防疫一起來，更推動「長者服務長者」的關懷據點、社區特色表演「客家花布馬」、「老人社區劇場」、「預防暨延緩失能之全腦開發」、「護鼻操」等社區關懷和共學等工作，受到肯定。

由於，和美鎮一帶居民以種稻為主，南佃社區發展協會利用稻子收成後的稻梗、稻草，經過各方研究及邀請專業人土教學，編織製成：福氣掃帚、稻草天鵝、土地公、稻草按摩棒等各種造型創意手工藝品，相當值得學習，因此保障社區發展協會於17、18日兩天前往彰化和南投舉行二日參訪行程。

▲桃園保障社區參觀南佃

▲Diy牛汶水點心。(圖／記者楊淑媛攝)

對於，南佃社區發展協會草編的福氣掃帚，是以五色線捆綁，可以避邪擋煞、招財，放在車上還可以保平安等各種草編創意產品，咸認不僅可以減廢，資源再利用，更可充裕社區經費，有助社區永續的推動。

▲桃園保障社區參觀南佃

▲彩繪葉拓印T恤。(圖／記者楊淑媛攝)

除了推出多樣的草編手作產品，南佃社區婦女以無毒蔬菜、自然健康入色的五行手作玫瑰花饅頭，也相當受到歡迎。李秀玉表示，保障社區發展協會的會員熱心社區公共事務參與，此行參觀南佃社區發展協會，對於南佃社區發展協會合力推出創意產品以及關懷據點所開辦的學習課程，讓長輩們「活到老、學到老」的精神發揮，印象深刻。

保障社區發展協會同時也前往南投國姓鄉北港村金梅圧休閒農場，進行牛汶水點心和彩繪葉拓印T恤等Diy活動，凝聚情誼。

ET快訊
快訊／蔡英文揮別總統府　蕭美琴哭了！
韓國瑜親授賴清德「國璽」　一窺中華民國之璽、榮典之璽面紗
快訊／韓國瑜授予中華民國之璽！　賴清德正式就任
快訊／賴清德繫最愛「紫領帶」！　牽妻現身
LIVE／賴清德、蕭美琴宣誓就職！
快訊／一中商圈賓士被搶！　12歲童遭拉下車
快訊／疑發現伊朗總統直升機殘骸熱訊號！　畫面曝光
小S大姊「竟然50歲了」！　姊妹逆齡牽手合照曝
多圖／520就職禮賓人員「不穿裙」！　外媒也報導台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

走山林賞海景！深度走讀花蓮美崙山　2天工作坊即日起開放報名

張麗善挺徐榛蔚！親送2710萬賑災善款　提供補助振興花蓮經濟

桃園保障社區發展協會參訪南佃社區發展協會　學習創新發想

百年淡蘭古道走向國際　4縣市攜日共揭友誼步道

新北步行無礙不繞路　林口文明街打造友善步道

響應521國際茶日　新北好茶推預購優惠支持茶農

「新北‧構時尚」永續時尚秀　侯友宜：創造城市之美

新北市長盃原民傳統射箭賽　300好手同場競技爭冠軍

汐止北峰國小100周年校慶　侯友宜與歷屆校友切壽桃慶生

新北三重力行路地下道5／20起施工　分段封閉車道

韓影后「巧遇許光漢」害羞逃跑XD　他超暖追上去..高賢廷認：很喜歡他

婦騎單車穿越台1線　遭轎車撞全身骨折亡

正妹媽深情唱蔡健雅神曲　網友大讚：歌聲裡有故事

呀咧呀咧！洗腦神曲〈晚安大小姐〉爆紅　Joeman合體阿滴.志祺七七「神還原」

具惠善離婚4年..親口認：沒有家！　重返校園「睡車上吃泡麵」不常洗澡

大量白蟻狂飛嚇哭邊荷律　凱蒂應援不忘浮誇趕蟲XD

英短闖禍被馬麻念　委屈對爸埋頭撒嬌

62歲杜德偉真的「脫掉」了！　剩緊身熱褲「下面一大包」

英男1分鐘絲滑灌香腸　完成83根破世界紀錄

女綠委熊抱韓國瑜　他無法動彈面露無奈

走山林賞海景！深度走讀花蓮美崙山　2天工作坊即日起開放報名

張麗善挺徐榛蔚！親送2710萬賑災善款　提供補助振興花蓮經濟

桃園保障社區發展協會參訪南佃社區發展協會　學習創新發想

百年淡蘭古道走向國際　4縣市攜日共揭友誼步道

新北步行無礙不繞路　林口文明街打造友善步道

響應521國際茶日　新北好茶推預購優惠支持茶農

「新北‧構時尚」永續時尚秀　侯友宜：創造城市之美

新北市長盃原民傳統射箭賽　300好手同場競技爭冠軍

汐止北峰國小100周年校慶　侯友宜與歷屆校友切壽桃慶生

新北三重力行路地下道5／20起施工　分段封閉車道

具荷拉是「揭發勝利鄭俊英案」關鍵人！主動給證據卻枉死　韓網哭道歉

快訊／簽署首份公文！賴清德任命行政院長卓榮泰、府秘書長潘孟安

快訊／蔡英文揮別總統府　蕭美琴哭了！

快訊／總統就職典禮唱國歌　一觀禮嘉賓未起身還秀「台灣獨立旗幟」

走山林賞海景！深度走讀花蓮美崙山　2天工作坊即日起開放報名

大西瓜上市！花蓮警「護瓜」勤務　台9、11線裝監視器防竊

今晚鋒面殺到雨灌全台　賈新興曝：周日成颱機率有4成

韓國瑜親授賴清德國璽　一窺「中華民國之璽」、「榮典之璽」面紗

快訊／接下中華民國之璽！　賴清德正式就任第16任總統

法國《世界報》：蔡英文帶領台灣走過暴風　贏得國際尊重

觀音山鬼打牆卡墳墓4.5小時　她想起長輩的話破解：天突然亮

地方熱門新聞

嘉義水上瓜瓜節5/25登場

表揚已故模範母親　蘇俊賓暖心致贈手繪畫作

新北板橋首座開心農場　長輩種菜樂開懷慶豐收

百年淡蘭古道走向國際　4縣市攜日共揭友誼步道

獨／龍蝦價格大跌！進口貨1800→1000

新北步行無礙不繞路　林口文明街打造友善步道

「新北‧構時尚」永續時尚秀　侯友宜：創造城市之

響應521國際茶日　新北好茶推預購優惠

跑車飆148　慘撞違規迴轉計程車

少棒隊打羽球訓練揮棒　41萬人觀看

新北三重力行路地下道5／20起施工

新北市長盃原民射箭賽　300好手同場爭冠軍

汐止北峰國小100周年校慶　侯友宜與校友切壽桃慶生

打擊環保犯罪遏止污染台南為環境把關

更多熱門

相關新聞

花蓮創新創業嘉年華徵展起跑　免費報名

花蓮創新創業嘉年華徵展起跑　免費報名

「Meet Pacific花蓮創新創業嘉年華」15日辦理徵展說明會吸引30餘家業者報名參與。活動規劃9月27日、28日於花蓮文化創意產業園區盛大辦理，藉由企業、新創團隊及國際新創東進，與花東在地團隊共榮共創。

Prada夏日限定「May Issue」系列

Prada夏日限定「May Issue」系列

亞洲會展產業論壇科技、創新、永續　引領未來會展潮流

亞洲會展產業論壇科技、創新、永續　引領未來會展潮流

林百里：廣達不是暴發戶　36年一步一腳印成功非偶然

林百里：廣達不是暴發戶　36年一步一腳印成功非偶然

中山醫大培育AI應用技能的X型人才

中山醫大培育AI應用技能的X型人才

關鍵字：

社區發展學習創新長者服務社區關懷保障社區發展協會

讀者迴響

熱門新聞

即／北檢受監護處分人醫院脫逃！通緝照曝光

首波梅雨一片紫紅！全台灌水5天熱區曝

中女中畢旅爆領隊性騷全車　威脅舌頭伸進嘴喇18圈

曹西平爆演藝圈假面夫妻：都離婚了硬要演

美女網紅CEO夏筠婷「深夜發聲了」！

存不了錢的特徵！前行員眼中3壞習慣

快訊／04:35台南市規模4.2極淺層地震

特斯拉賣不掉　庫存塞廢棄停車場

具惠善離婚4年生活曝光　「睡車上早餐吃泡麵」親口認：沒地方住⋯

夏筠婷AI換臉還被酸爆！勾惡聲援揭暗網代碼

澳男在台吃到老鼠藥驚爆案外案　女友英籍前夫也中毒亡

裸體渡假村！勃起還狂炫　秒被轟出去

NONO婚前要朱海君電話「1招躲過經紀人勸阻」

巨大藍色流星7秒劃過葡萄牙、西班牙

女高職生幫友慶生　騎車閃違停慘遭輾斃

更多

最夯影音

更多

韓影后「巧遇許光漢」害羞逃跑XD　他超暖追上去..高賢廷認：很喜歡他

婦騎單車穿越台1線　遭轎車撞全身骨折亡

正妹媽深情唱蔡健雅神曲　網友大讚：歌聲裡有故事

呀咧呀咧！洗腦神曲〈晚安大小姐〉爆紅　Joeman合體阿滴.志祺七七「神還原」

具惠善離婚4年..親口認：沒有家！　重返校園「睡車上吃泡麵」不常洗澡

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面