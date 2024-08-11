從廟口到社區　雲林縣衛生局積極推廣失智症友善環境

▲「失智友善廟口行！媽祖賜福真感情」活動，利用廟口文化介紹失智症，以及如何在社區幫助疑似失智患者的方法，提升民眾對失智症的警覺和應對能力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣衛生局為使民眾更加認識失智友善社區，與二崙鄉衛生所於昨（10）日在賜福宮廟口辦理「失智友善廟口行 媽祖賜福真感情」活動，利用廟口文化介紹失智症的十大警訊、預防失智症的「趨吉避凶」口訣，以及如何在社區幫助疑似失智患者的方法，提升民眾對失智症的警覺和應對能力。

縣長張麗善表示，多年前西螺一位阿伯走失，找了8個月才找到卻已死亡，讓她一直思考怎麼透過科技幫助鄉親，現在雲林縣有一支具血氧功能GPS智慧手錶，透過智慧定位可即時得知長輩行蹤，民眾只要到公所社會課申請，符合特定資格與條件者還可全額補助，希望不僅公部門用心關懷，民眾也能加入失智友善行列，彼此互相關懷照顧，預防社區長輩走失。

衛生局長曾春美指出，雲林縣邁入超高齡社會，二崙鄉截至2024年6月，二崙鄉鄉總人口共24777人，其中65歲以上人口6202人，約占總人口的25%，等於每4位鄉民中，就有一個超過65歲，老年人口比位居全縣第四，失智人口隨著老化速度逐年增加，因此強化失智症認知和及時診斷，喚起民眾的關注，打造失智友善環境刻不容緩。

曾春美表示，二崙鄉衛生所整合社區網絡共計490人加入失智友善天使及29家組織行列，強化正確認識失智症，運用「看、問、留、撥」四步驟發揮同理心，盼多一點關懷、少一點陌生，藉由社區在地友善種子傳播失智友善社區理念，連結友善組織形成失智友善社區網絡，創造在地失智友善社區生活型態。

雲林縣衛生局與二崙鄉衛生所共同舉辦本次活動，結合音樂，讓民眾更認識失智友善社區四大元素-友善居民、友善組織、友善環境與社會參與識能，幫助了解失智症之具體行為，並用理解與包容讓失智者得到支持與關懷，放心、安心的走入社區，參與活動與生活，同時也讓民眾了解失智症並非正常的老化現象，而是腦部病變疾病。

曾春美強調，此次活動傳遞失智友善社區的理念，與正確失智預防觀念及友善環境營造，進而了解失智症，使失智者及照護者能有社會參與機會，營造失智友善社區氛圍，鼓勵民眾及社區的商家或機構一同守護失智者在地安老。

▲縣長張麗善希望不僅公部門用心關懷，民眾也能加入失智友善行列，彼此互相關懷照顧，預防社區長輩走失。。（圖／記者蔡佩旻翻攝）