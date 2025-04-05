馬斯克「政府效率部」再出手！美國國稅局2萬人裁員計畫啟動

▲美國國稅局計畫裁員兩萬人。（圖／路透）



記者楊庭蒝／綜合報導

美國國稅局（IRS）近日展開一項重大裁員計畫，預計將裁減約2萬名員工，佔該機構總人力的四分之一。這項行動被視為川普政府精簡聯邦機構規模政策的一部分，並由億萬富豪馬斯克領導的「政府效率部」負責推動。根據多方消息，此次裁員已於本週正式啟動，引發外界對稅務服務能力及政府運作效率的廣泛關注。

根據美聯社報導，裁員首波將針對國稅局內部的「民權與合規辦公室」，該部門約有200名員工，其中75%將被裁撤，其餘人員則將被調往首席法律顧問辦公室。該辦公室的前身為「公平、多元與包容辦公室」，如今正面臨大幅縮編。此外，國稅局自今年2月起已開始裁員行動，當時約7,000名試用期員工被解雇，雖後來因聯邦法官裁決需復職，但整體裁員計畫並未停歇。

財政部一位匿名發言人表示，這次裁員屬於更廣泛改革的環節，旨在透過優化流程與引入科技，提升國稅局的運作效率，並撤回拜登政府時期擴編的相關計畫。發言人強調，這些調整將整合後勤支援功能，以更有效地服務納稅人。然而，在4月15日報稅截止日前的稅務旺季，國稅局內部已明確告知員工不得接受川普政府提出的「延後辭職計畫」買斷方案。

據報導，國稅局此前已有多位高階主管離職，並有超過4,000名員工接受聯邦政府的買斷離職計畫。稅務官員擔憂，人力大幅縮減可能讓不法分子有機可乘，增加偷稅漏稅風險，進而影響美國今年的稅收收入。美國眾議院20多名民主黨議員也在本月2日聯名致信財政部長貝森特，對裁員計畫表達憂慮，認為這可能削弱國稅局的執法與服務能力。

