川普關稅太激進「內閣也嚇壞」？　美財政部長傳有意請辭





▲ 班森特傳出有意出走。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普2日宣布對等關稅政策，不僅令全球譁然，似乎也引發政府內部震盪。財政部長班森特（Scott Bessent）傳出因無法阻止川普，為挽救名譽有意請辭，尋求轉任聯準會（Fed）。

美媒MSNBC晨間節目《Morning Joe》3日援引知情人士透露，班森特在川普核心圈被邊緣化，「他（川普）甚至不接近班森特，也不聽他的」，因無法阻止川普實施破壞市場的關稅措施，損及班森特個人聲譽及專業性，正考慮另尋出路。

班森特2日曾警告，「我目前給每個國家的建議就是『不要報復』，坐下來好好聽進去，靜待結果如何。因為如果採取報復行動，事態就會升級；如果不報復，這就是最高數字了」。但這番言論顯然欠缺現實考量，尤其對民主國家領袖來說，民意壓力恐怕難以忽視。

知情人士指出，班森特必然明白川普關稅政策有多荒謬，「他了解市場如何運作，而目前發生的一切只會傷害市場」，傷害確實也已造成，美股道瓊與納斯達克指數3日都創下2020年以來最大跌幅。

儘管班森特呼籲各國克制，中國已於4日宣布對美國商品加徵34%報復性關稅，回應川普對中國的54%累計稅率。對於仰賴中國廉價進口商品的美國消費者而言，物價飛漲將很有感。

班森特擁有豐富金融背景，提名當時受到共和黨人大力支持。此前他於去年8月接受《彭博》採訪時曾稱，關稅是一種一次性制裁手段，不會導致通膨，「我認為關稅在某種程度上可被視為一種沒有正式制裁名義的經濟制裁。如果你不喜歡中國的經濟政策，例如過度生產導致市場供應過剩，你可以對他們實施制裁或加徵關稅。」