賴清德政府「5大對美談判籌碼」曝光！　含美國最關心洗產地議題

▲總統賴清德。（資料照／總統府提供）



記者陶本和、陳家祥／台北報導

面對美國總統川普對等關稅，總統賴清德下令「強力交涉」，而政府內部也已盤點我方談判籌碼，包括：降低關稅、投資、採購及排除非關稅投資障礙，還有美方最關心的洗產地問題等多元工具；而在檯面下，已整合國安團隊、行政部門的方案，並由涉美官員穿梭處理當中。

在美國關稅戰開打，川普宣布各國關稅數字後，國內外一遍譁然，美股陷入動盪。對此，一位黨政人士受訪表示，美國關稅戰是一場涉及複雜且各國情境不同的溝通進行式，府院團隊在因應的共識上，第一重點擺在「安穩企業信心」。

另外，由於賴清德已經下令「強力交涉」，在執政團隊與美方溝通的進步方面。一位政府人士表示，互動與雙邊溝通一直在進行當中，內部也已盤點我方談判籌碼，包括：降低關稅、投資、採購及排除非關稅投資障礙，和美方最關心的洗產地問題等多元工具，意在靈活運用、創造雙贏。

該人士說，檯面下已經整合國安團隊、行政部門的各項方案，並且由涉美官員穿梭處理當中。不過他也坦言，這部分因為牽涉複雜，難以對外公開與說明，但可以確定的是，執政團隊持續在努力當中。

▼總統賴清德因應美國關稅戰，5日下午與ICT產業大老在官邸舉行會商。（圖／總統府提供）

