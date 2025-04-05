轟裕隆汽車「扶不起的阿斗」　王世堅：讓美國有理由對台課徵高關稅

▲民進黨立委王世堅受訪。（資料照／記者杜冠霖攝）



實習記者石嘉豪／台北報導

美國總統川普日前公布對等關稅名單，台灣遭祭出32％對等關稅，對此，民進黨立委王世堅昨（4日）受訪時表示，台灣過去60幾年來，一直以不合理的高關稅保護「裕隆汽車」，導致美國有理由對台灣課徵高關稅，他痛批，我們還要繼續保護這個阿斗，還要保護多久？

王世堅提到，台灣在過去60幾年來，一直以不合理的高關稅保護國產汽車品牌「裕隆汽車」，在他看來，裕隆汽車實在是一個笑話，早就撤掉汽車的研發中心，十幾年來，已沒有在造車。

王世堅說明，裕隆轉而從事莫名其妙不務正業的事情，甚至另外成立了一間已上市上櫃的融資租賃公司「裕融」，並且專門進行放高利貸的業務，讓他不禁想痛批，荒唐離譜，還要繼續保護這個阿斗多久？

此外，王世堅再指，「裕融」甚至從公營行庫裡，融資上千億，左手拿政府公營行庫融資、拿政府公營行庫低利的貸款；右手去放高利貸給需要資金的我們普羅大眾們，這是何等的可惡荒唐。

王世堅提及，「裕隆集團」還有涉足開發房地產、做建設銷售的業務，根本就完全不務正業，因此，現在裕隆汽車想要外銷汽車到其他國家，根本不可能，十幾年前說要賣到中國去，結果沒有那個能力，賣不掉。

王世堅說，裕隆汽車在中國的銷售數字掛0，還被中國掃地出門，最後竟還想要幫中國「木馬屠城」，將中國的汽車引進到台灣組裝，並在關稅保護機制下，在台灣國內大賣。

最後，王世堅重申，因為錯誤的汽車高關稅政策，導致與我們同盟的歐美國家強烈不滿，錯誤的關稅政策使美方有理由對台以課徵高關稅進行制裁，裕隆汽車的高關稅不但剝奪了我國全體國民享受更好的國外車種的權利，還將使國民付出相當龐大，且不當、不應該付的稅金。