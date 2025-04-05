美國課徵32%關稅！衝擊高雄螺絲、螺帽業　市府跨局處小組因應

▲美國課徵32%關稅！衝擊高雄螺絲金屬扣件業。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

美國政府宣布對台灣課徵32%關稅，恐衝擊中小企業，對此，高雄市政府為此跨局處成立「因應對等關稅經濟對策小組」，將密切與中央合作推動配套政策，緊密對接中央對於工業與農業部門共9大面向、20項因應措施約計880億的協助方案，全力協助產業及勞工因應挑戰。

川普這次宣布對個別國家徵收17%至49%對等關稅，台灣稅率則是32%，並同時宣布整體一致性10%的進口貨品關稅，以及鋼鐵、藥物與半導體等項目暫時可豁免等政策。在這次關稅調整中，高雄市整體產業受影響較大的產業，則是金屬加工製品。

依據財政部統計，高雄相關金屬加工製品產值約2,330億，輸美產值約564億，佔產值24%，其中以螺絲、螺帽等扣件業輸美產值約523億，佔出口比達92%。

另外，半導體產業雖不在本次關稅調整範圍中無直接影響，但伺服器和電腦零附件等對美出口大宗貨品將產生影響，要觀察終端產品需求對半導體產業的間接影響。

至於農產品部分，高雄市主要農產品芭樂外銷美國量較少，外銷美國番石榴佔整體外銷量0.8%，鳳梨佔整體外銷量約0.01%；本市水產品則以吳郭魚（台灣鯛）做成魚排出口美國爲大宗。

農業部刻研擬因應相關後續對策，市府也會積極配合中央政策輔導本市農漁業及業者，以降低關稅對營運的影響。 高雄市長陳其邁表示，這次稅率的提出，並未實際反映臺美經貿實際狀況，希望中央能夠持續與美方溝通，確保我國國家與產業利益。

▲美國課徵32%關稅！衝擊高雄螺絲金屬扣件業。（圖／記者賴文萱翻攝）

為協助企業面對這項關稅衝擊，高雄市政府已成立「因應對等關稅經濟對策小組」，提出「建立產業連繫平台」、「成立產業輔導團」以及「設立勞工關懷小組」三大措施，協助企業減輕這波美國關稅衝擊。

陳其邁說，在「建立產業聯繫平台」部分，將會與產業工協會及園區服務中心建立合作機制，確保能即時掌握產業受影響範圍，並根據業者需求研擬對策。

其次，「成立產業輔導團」，市府將組織跨局處輔導團，協助企業爭取中央政府9大面向、20項措施，並提供技術升級、轉型與市場多元化策略輔導，降低對單一市場的依賴。

第三，「設立勞工關懷小組」：確保勞工權益不受影響，針對可能受影響的企業提供勞資協調、職業訓練與就業媒合等服務，協助穩定就業。

陳其邁強調，市府會持續與中央部會及業界保持密切溝通，緊密對接中央全力降低美國關稅政策對本市產業的衝擊，確保企業與勞工的權益，並以務實作為協助產業度過挑戰，維持高雄經濟的穩定發展。