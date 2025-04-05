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玩遍嘉義！　兒童節連假親子行程大公開

▲▼ 兒童節連假漫遊木都 親子放電、文化體驗一次滿足 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉義市兒童節連假規劃親子放電、文化體驗 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

兒童節連假到來，嘉義市政府為親子旅客精心策劃了一系列精彩的「放電行程」。將鐵道文化體驗、特色親子公園、藝術展覽、市集活動等緊密結合，並配合便利的 YouBike 2.0 和低底盤電動公車，邀請大小朋友一起輕鬆暢遊嘉義市。

▲▼ 兒童節連假漫遊木都 親子放電、文化體驗一次滿足 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市作為阿里山的入口門戶，也是林鐵的起點，擁有豐富的鐵道文化資源。車庫園區展示多款退役火車，讓孩子們近距離感受鐵道歷史，並可搭乘懷舊的檜木小火車，體驗獨特的鐵道魅力。鄰近車庫園區的「檜意森活村」，保留日式木屋建築群，好逛又好拍，適合全家同遊。散落城市中6千多棟的木屋，不僅是珍貴的文化資產，近年更在市府政策支持下，華麗轉身成為民宿、咖啡廳和選物店等深受年輕人喜愛的潮選店，展現這座城市新舊共融的魅力，也都是適合親子共遊、全家遊玩的景點。

▲▼ 兒童節連假漫遊木都 親子放電、文化體驗一次滿足 。（圖／嘉義市政府提供）

此外，嘉義市擁有多座親子友善公園，提供孩子們放電的好去處。嘉義公園中鄰近棒球場的星光滑草場提供滑草體驗，讓親子共享戶外樂趣，啟用以來深受大小朋友喜愛。北香湖公園的「綠豆仁遊戲場」融合在地特色，結合平台地形變化，規畫不同高度的攀爬木塊、攀爬網及繩網等多元的攀爬設施，讓孩子遊玩同時刺激手眼協調發展。3公尺高的滑梯滿足喜愛刺激孩子們挑戰的心。中央廣場的「森林大冒險」全齡遊戲場，設有樹屋溜滑梯、攀岩牆、山水地景腳丫子青蛙跳和傳聲筒等設施，場地鋪設人工草皮和特色森林意象地墊，串聯各區域，打造完整的冒險樂園。

▲▼ 兒童節連假漫遊木都 親子放電、文化體驗一次滿足 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市的文化活動同樣豐富多彩。4月4日至5日，嘉義市立博物館將舉辦「世界兒童文化市集」及「聽著音樂走世界音樂會」，邀請來自27個國家的新住民朋友設攤，分享異國故事、傳統服飾、手工藝 DIY 及美食品嚐，讓孩子們體驗不同國家的文化習俗和節慶特色，並欣賞各國的民俗舞蹈、音樂和戲劇表演，促進文化理解與交流。嘉義市立美術館也將推出精彩展覽，包括「背光—郭東榮、陳銀輝、詹浮雲」及「義方－洪鈞元個展」，提供欣賞藝術的絕佳去處。

▲▼ 兒童節連假漫遊木都 親子放電、文化體驗一次滿足 。（圖／嘉義市政府提供）

觀光新聞處張婉芬處長分享，嘉義市不僅白天有豐富的景點，值得遊玩，夜晚的嘉義市同樣充滿魅力。市府推薦前往蘭潭欣賞壯觀的水舞秀，或挑戰嘉油鐵馬道的星空夜騎。經過環境優化的嘉油鐵馬道，夜間燈光點綴整座城市，騎乘體驗更加舒適，適合全家共遊。

為方便遊客暢遊，市府提供便捷的低底盤電動公車，搭配 YouBike 2.0，讓旅客更便利地串聯市區景點。此外，嘉義市也有多間親子友善飯店，提供兒童遊樂設施與家庭房型，滿足親子族群需求。兒童節連假想來趟「大大小小攏佮意」的旅程，來嘉義市就對了！

 
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