嘉義中埔鄉兒童節防詐大串聯　警方「百斬專案」宣導防詐騙

▲▼ 中埔鄉兒童節活動 中埔分局偕縣長等地方仕紳同歡樂、齊宣導反詐騙 。（圖／中埔分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導



中埔鄉公所於昨（4）日兒童節舉辦「童心齊步奏」踩街快閃遊行活動，小朋友由嘉義市慈玄宮徒步踩街遊行至嘉義縣和興國小。晚間在和興國小安排「紙風車」演出節目及市集，提供民眾享受親子幸福時光。

中埔警分局除派員維持現場交通秩序，分局長曾裕景率偵查隊同仁在慈玄宮踩街集合處，向在場大小朋友及家長們宣導、介紹最新詐騙型態，如：假網拍面賣家-勿輕信點擊網址連結、假投資-面交投資款、代操作投資均為詐騙及百斬車手獎5萬專案。期盼能在現場家長及孩童心中種下防詐的種子，進而提升全民防詐意識。並藉由「百斬專案」檢舉詐騙車手可領取檢舉獎金新臺幣5萬元之措施，偕同全民打擊詐欺犯罪。

中埔警分局另在晚會舞台實施宣導：警政署165打詐儀表板每日提供詐騙案例及手法分析，詳盡介紹「百斬專案」檢舉詐騙車手方式及獎勵，並以有獎徵答-贈送宣導警察熊抱枕、玩偶等方式，提升在場孩童參與感，現場氣氛熱絡。

縣長翁章梁在活動現場與中埔警分局員警一同合影宣導反詐騙，表示打擊詐欺犯罪為政府當前重點工作，勉勵並贊同員警利用本次家長與孩童共同參與活動機會，將識詐宣導深入家庭。

中埔分局分局長曾裕景表示，警政署「打詐儀表板」每日提供詐騙案例、手法分析，透過視覺化的圖表，讓民眾更直觀地了解全國民眾遭詐情形及詐騙手法，也希望透過本次「百斬專案」，能與民眾共同合作打擊詐欺犯罪。另外，在面對千變萬化的新興詐騙犯罪，有賴民眾提高「識詐」意識，提醒大家碰到類似狀況時，應善加利用「165反詐騙諮詢專線」或「110」提出檢舉、諮詢，相信一定可以避免許多錯誤與損失。希望大家能一起來合力打擊詐騙犯罪，以遏制詐騙歪風。