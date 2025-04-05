嘉義中埔兒童節超太狂　兒童樂園+紙風車！萬人湧入市集玩嗨

▲▼ 紙風車劇團「寶莉回家」嘉義中埔兒童節開演，大小朋友歡樂過節！ 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

4月4日兒童節，中埔鄉公所在和興國小前舉辦「寶貝童樂會」，吸引大小朋友逛市集，晚間重頭戲紙風車劇團在校內盛大演出「寶莉回家」，縣長翁章梁、立委蔡易餘、鄉長李碧雲等人陪伴親子欣賞結合特技及各式互動道具的熱鬧舞台劇，稍早現場還有熱鬧市集及遊樂園設施各社團及幼兒園等熱力舞蹈，現場人山人海。

「寶莉回家」改編自知名作家小野同名作品「寶莉回家」，將客家文化、生活特性置入，搭配客語、歌謠、舞蹈、雜耍等，新編成一齣客家新童話音樂劇。

故事描述桐花島因很久沒下雨缺水，村民們正準備舉行祭祀盛典來拜天公，除了祈求老天下雨，也傳達「敬天惜物」的精神。

島上的小男孩阿弟牯和「方口獅」及「松鼠」是好朋友，有一天阿弟牯在樹林裡遇到了颱風妹妹（寶莉），因身體缺水飛不起來，所以從天空掉到樹林迷路。阿弟牯、方口獅、和松鼠聯手教導寶莉重新振作，幫助她回家。

颱風家族為了找回在海上迷路的寶莉，爸爸、媽媽、哥哥、姊姊四個颱風同時來到小島上，為小島帶來一場空前的災難，小島上的居民樂觀進取、互助合群，最後幫助寶莉找到家人終於平安回家，桐花島也恢復昔日的平靜，劇情緊湊、刺激，引人入勝。

翁章梁表示，大小朋友從下午一直玩到晚上，紙風車表演更是精彩，公所很用心，大家都度過了愉快的兒童節，祝福所有的孩子們兒童節快樂！