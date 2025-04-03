淡水福佑宮媽祖聖駕繞境　祈求風調雨順、百姓安康

▲淡水媽在熱鬧的鑼鼓聲中起駕。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

今（3日）為淡水福佑宮媽祖聖駕遶境大典，民政局長林耀長代表市長來到淡水老街廣場紅壇行宮，一同參與年度地方盛事，並在熱鬧的鑼鼓聲中，恭迎淡水媽金身起駕，祈求新北市合境平安、市民康泰。

淡水福佑宮是地方重要信仰中心，秉持媽祖娘娘大慈大悲精神，致力推動公益慈善社會教化工作，長期照顧地方弱勢團體，成立財團法人新北市私立淡水媽社會福利慈善事業基金會，提供各項社會福利公益，妥善照顧每一位市民朋友。

▲民政局長林耀長（右1）代表市長來到淡水老街廣場紅壇行宮，一同參與年度地方盛事。

福佑宮建立於1782年，主祀天上聖母等眾神，迄今已有200多年歷史，於1985年經內政部公告指定為3級古蹟。因當年廟埕直通河岸碼頭，各戶漁家出港前必先到廟裡焚香祈福，祈求漁獲豐收、平安歸帆，而為地方重要信仰中心。

民政局說明，今年遶境有媽祖賜福結緣活動，在當天下午，廟方有提供平安糕、手機金箔貼，以及淡水媽祈福盲盒彩蛋等，讓民眾能夠領取保平安。另外，也特別邀請到瘋迷全台的鼓陣團，帶來一連串熱鬧的表演，歡迎各位市民朋友一同前來共襄盛舉。

▲淡水福佑宮媽祖聖駕遶境大典。