視察清明連假首日路況　侯友宜籲掃墓多利用接駁專車

▲新北市交通局3日下午出現旅遊車潮，提醒民眾注意即時交通訊息。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜今（3日）上午至市府交通戰情室視察清明連假首日路況。他表示，上午受國道南下匝道實施高乘載影響，國1部分交流道車速緩慢，國3接國5則有壅塞情形，呼籲市民掃墓祭祀多加利用接駁專車及服務站，交通局預估下午將出現旅遊車潮，提醒民眾注意即時交通訊息，清明假期一切平安順利。

侯友宜表示，因應清明連假返鄉掃墓及出遊車潮，已責成交通局和警察局全力監控及疏導墓區、各風景區交通，交通戰情室也會持續嚴密監控，並與高公局交控中心保持密切聯繫，以機動調整匝道儀控管制秒數，同時透過全市CMS和即時交通資訊網發布訊息，提醒用路人即時路況。

▲視察清明連假首日路況，侯友宜呼籲市民掃墓多利用接駁專車。

針對清明祭祀服務，侯友宜也叮囑，所有祭祀地點務必完善交通接駁及墓區除草、清潔等服務，市府已於納骨塔、公墓主要路口設59個交管點、38條免費接駁專車路線，呼籲民眾善加利用市府設置的147個服務站。

警察局交通大隊謝明杰大隊長說，針對今年清明連假交通路況，各轄區警分局已全力動員，加強疏導各交流道周邊聯絡道路，今日下午預估各風景區也將湧現出遊車潮，均已安排勤務配合。

交通局長鍾鳴時表示，交通局已彙整清明連假交通懶人包，提供國道、市區、風景區和墓區易壅塞時段、路段，並透過新北交通即時資訊網、全市CMS及臉書社群等提供最即時路況，有關新北各行政區服務站、交通管制、接駁專車等服務資訊可至「新北市清明服務網」查詢。