新北「玩具復活節」10年助減碳　侯友宜攜親子共學分享永續

▲邁入第10年「玩具愛分享」玩具復活節活動，3日於新北玩具銀行旗艦店「玩聚窩」展開，超過400名親子熱情參與。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

玩具不只是孩子的玩伴，更能成為傳遞永續價值的橋樑！新北市政府攜手台灣玩具圖書館協會及TOYOTA和泰汽車，共同舉辦邁入第10年的「玩具愛分享」玩具復活節活動，今（3日）於新北玩具銀行旗艦店「玩聚窩」展開，超過400名親子熱情參與，市長侯友宜也到場陪伴孩子們，祝福大家兒童節快樂。

侯友宜說，玩具復活節最重要的是要傳遞「分享」的觀念，捐贈玩具，是分享愛也是做愛心。侯友宜並感謝和泰汽車陪伴了市府10年時光，讓有意義的活動持續舉辦，也感謝有台灣玩具圖書館協會的並肩作戰，攜手市府宣導二手玩具的回收再利用，觀念從小扎根，讓每個人都成為SDGs的行動守護者。

▲侯友宜出席玩具復活節祝福大家兒童節快樂，並邀大家捐贈玩具分享愛。

今年的玩具復活節從新北出發，自4月至6月展開全國15場巡迴活動，邀請親子在遊戲中學習環保與分享。現場設計多個闖關遊戲及手作玩具課程，例如，「家事大作戰」關卡，讓親子用投沙包的方式選出家中成員如何分擔家務，宣導家務分工中的性別平等；「玩具旅程」關卡則透過飛鏢遊戲，讓親子學習正確的玩具捐贈分類。參與者中，有孩子就讀台北市幼兒園的家長特別攜家帶眷報名參加，希望活動持續舉辦。

和泰汽車副總經理吳家炎表示，TOYOTA全台服務廠皆有設置玩具回收箱，「玩具愛分享」玩具復活節巡迴活動10年來已累積達34萬人次參與，希望傳遞惜福、共享、循環、包容的觀念，讓永續的種子散播到台灣每一個角落。

▲侯友宜與家長及孩子們共同玩闖關遊戲。

社會局長李美珍表示，新北市自2016年成立玩具銀行以來，持續推動二手玩具回收再利用，截至2025年3月底，已回收高達237公噸的二手玩具，相當於3萬棵樹木一年的碳吸附量，而透過與台灣玩具圖書館協會合作，玩具經過志工們的巧手清潔與分類後，已成功再生47萬件二手玩具，送往新北市及其他縣市、甚至海外的1,176個服務據點，包括公共托育中心、社區關懷據點等。

台灣玩具圖書館協會副理事長王亞賢表示，除了鼓勵回收玩具、讓玩具再生，近年來協會鼓勵老少共玩，盼世代共融，讓愛延續。包含像活動中邀請馨窩長者關懷據點石門尖鹿站的長輩及看護移工們帶來開場表演，就是跨世代的共融展現。

新北市玩具銀行今年還有近百場的外展活動，歡迎有興趣的民眾可以至玩具銀行官網或FB洽詢。玩具復活節將巡迴全國共15場持續至6月底，相關活動訊息可上「台灣玩具圖書館協會」網站查詢。

▲玩具復活節規劃「家事大作戰」關卡，用投沙包的方式選出家中成員如何分擔家務。

▲玩具復活節安排DIY課程，讓親子一起手作玩具。

▲新北玩具復活節活動，有孩子就讀台北市幼兒園的家長特別攜家帶眷報名參加，希望活動持續舉辦。

▲玩具復活節活動趣味闖關，親子可共玩，並透過遊戲學習環保與分享。