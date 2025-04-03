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新北水利局智慧防汛全面啟動　360度監控水情、AI預警淹水熱點

▲新北智慧防汛無死角。（圖／新北市水利局提供）

▲新北市水利局2日由局長宋德仁主持召開防汛整備會議。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市水利局近年積極處理轄內重大積淹水事件，目前已改善16個行政區、86處積淹水熱點，面對今年汛期5至11月的來臨，水利局嚴陣以待，並於2日召開汛期前防汛整備會議，針對轄內防汛作業通盤檢視，並運用智慧防汛平台從天上到地下一網打盡，使防汛工作更強化與落實。

水利局長宋德仁表示，氣候的變遷造成防汛工作比以往更加艱難，積淹水點的判斷與處理也必須更加快速，才能確保人民生命財產安全。新北市目前透過自有的智慧防汛平台系統，結合淹水感測器、雨水下水道水位計、雨量站、CCTV（即時影像）等資料，輔以人工智慧判斷是否發生積淹水情境，並利用LINE機器人（水情小幫手）發出警示，通知積淹水情形。為加強判讀效率，也增加雨絲辨視功能，讓相關人員能在最短時間內，利用完整的數據分析，迅速找出積淹水發生原因，對積淹案件加速應變。

▲新北智慧防汛無死角。（圖／新北市水利局提供）

▲偵水志工協助於大雨發布時清除河道阻塞異物。

水利局說明，近幾年氣候變遷影響，於3月即有發生豪大雨的可能，因此自3月1日起超前部署派員24小時監視水情，並藉由防汛會議提前檢視各防汛設施整備狀況，包含水門及抽水站機組保養、移動式抽水機調度預佈、滯洪池降低水位及排空、溝渠清淤、透水保水設施抽查及防汛備料清點等，另針對地勢低窪及易積水處備妥大、中、小型移動式抽水機組共29台，4萬8,252包砂包、630個太空包（含袋）及320片新型L型防洪版，供防汛搶險及區公所領取使用。

宋德仁補充，新北市在豪大雨來臨之前，因有16座抽水站受潮汐影響，預先啟動抽水機排水，將雨水下水道及抽水站前池保持在最低水位，約可增加57萬8,000公噸滯洪量，相當於231座標準游泳池水量，再配合9座校園透水保水設施及公園滯洪池，大幅增強都市地區防洪減災能量、降低積淹水風險。

▲新北智慧防汛無死角。（圖／新北市水利局提供）

▲針對地勢低漥及易積淹水處，備妥12英吋移動式抽水機組。

水利局及轄內區公所針對汛期將持續進行溝渠、箱涵及下水道清淤工作，並對全市868公里之雨水下水道完成巡檢，為即將來臨之豪大雨狀況，作迅速精確的應變處置。另為提升巡查應變效率，更首創偵水志工於豪大雨預報時，迅速就近至易積淹水點進行預防性巡查，協助簡易排除道路側溝或洩水孔遭垃圾、雜物等堵塞情形，並於豪大雨期間，如接獲積淹水通報，可立即協助找出積淹水原因，並透過積淹水群組及志工群組（LINE），讓新北偵水志工、各區公所承辦人員及水利局人員增進三向溝通管道。面對汛期即將到來的考驗，新北水利局已做好萬全準備，務求「多一分準備，少一分災害」，應對未來挑戰。

▲新北智慧防汛無死角。（圖／新北市水利局提供）

▲水利局智慧防汛平台360度零死角，監看各項數據加速判讀。

▲新北智慧防汛無死角。（圖／新北市水利局提供）

▲水利局已備妥4萬8252包砂包供防汛搶險使用。

▲新北智慧防汛無死角。（圖／新北市水利局提供）

▲LINE機器人（水情小幫手）影像辨識及淹水推播。

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