卓榮泰下周邀朝野共商國是　許宇甄：仍搞大罷免是精神分裂？

▲國民黨立委許宇甄。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

因應美國對台重課對等關稅，行政院長卓榮泰今（4日）稱，下週將邀朝野共商國是。對此，國民黨立委許宇甄表示，卓榮泰說要找朝野會談，提出特別預算因應高關稅變局，但國難當頭，民進黨還在推動大罷免，既然希望朝野共赴國難，協助解決高關稅困局，民進黨不要當民主罪人，應該先停止無理取鬧的大罷免活動。

美國總統川普宣布對等關稅政策，美國將對台灣課徵32%關稅。卓榮泰今召開記者會，宣布9大面向及20項措施，總經費880億（工業700億、農業180億）的協助方案，因應產業與社會的各項需求。

許宇甄表示，這是一場令人失望的記者會，卓榮泰院長提出的880億元因應方案，很大一部分是政府本來就該推動執行的方案，唯一有幫助的是減稅、融資方案，這部分的經費大約需要200億元，其他部分都是空的。行政院準備兩天只能提出猶如空包彈的方案，內閣若不改組，台灣產業未來堪慮。

許宇甄質疑，今天記者會沒有回答國人最想知道的問題要怎麼硬起來，對美談判還是軟趴趴，這樣要怎麼幫台灣爭取最大利益？台灣面對美國予取予求的做法，未來要怎麼因應？

許宇甄批評，卓榮泰說下週要找朝野會談，尋求團結合作，提出特別預算因應高關稅變局。賴清德、卓榮泰，國難當頭，你們還在推動大罷免，民進黨議員今日還在夜市擺攤連署，這是你們一手拿棍子，一手遞橄欖枝的兩手策略？反民主的大罷免不停止，要怎麼促進朝野團結？一邊打人，一邊喊救命，你們是精神分裂還是在裝可憐？

許宇甄認為，既然希望朝野共赴國難，協助解決高關稅困局，民進黨不要當民主罪人，應該先停止無理取鬧的大罷免活動。

許宇甄提醒，台灣32%關稅高於日、韓等主要競爭者，台灣廠商面臨承受競爭力降低、產品成本大幅增加的挑戰。外媒分析指出，高關稅將導致台灣對美國出口大幅下降，台灣GDP可能下滑3.8％之多。影響金額恐怕高達1兆元，行政院所提880億元的協助方案，根本是杯水車薪。美國的高關稅政策勢必衝擊我國產業競爭力，賴政府應積極與美方協商，停止竭盡所能讓美國高興的做法，面對威脅不要只會妥協，該強硬就要強硬。

