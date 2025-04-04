卓榮泰拋共商國是　國民黨團提「5堅持」：民進黨有誠意就協商

▲國民黨團書記長王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

針對美國總統川普宣布對等關稅新制，台灣未來要面臨32%關稅，行政院長卓榮泰今宣布880億的產業支持方案，下週會主動邀請國會朝野黨派共商國是。對此，國民黨團書記長王鴻薇指出，國民黨團持開放態度願意協商，不過國民黨團會在會中堅持五大方向，呼籲民進黨要有誠意，而不是只是為了要880億，就要在野黨全吞、給出空白支票。

卓榮泰今日在「因應美國關稅 我國出口供應鏈支持方案」記者會上表示，大家一定會關心九大面向20項措施880億經費怎麼籌措，「下週我會主動邀請國會朝野，共商國是，希望大家用最高的共識、最快的速度，經由特別條例編訂特別預算，同時針對今年度中央政府總預算，該做如何合理的調適，一併作檢討」。

王鴻薇指出，針對卓榮泰下週將邀請共商國是，國民黨團持開放態度都願意協商，不過國民黨團會在會中堅持五大方向，第一，為了朝野和諧，行政院應撤回「警察人員人事條例」覆議案；第二，行政院不應再繼續利用總預算造謠，並速提解凍案；第三，特別預算880億，用在哪細目為何都應該提供，別想讓在野黨只當橡皮圖章；第四，跟美國交涉策略為何；第五，約束民進黨團總召柯建銘，不要再癱瘓議事。

王鴻薇強調，國民黨團絕對願意參加相關共商國是會議，但是民進黨要有誠意，而不是只是為了要880億，就要在野黨全吞、給出空白支票。

