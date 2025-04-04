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卓榮泰砸880億救產業　王鴻薇轟畫錯重點：又要跟納稅人要錢

▲▼國民黨團召開 戳破劉世芳謊言 記者會 王鴻薇 羅智強。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團書記長王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

美國總統川普宣布將對台灣課徵32%關稅。行政院長卓榮泰今（4日）召開記者會，宣布規模達880億元共9大面向、20項支持措施。國民黨立委王鴻薇批，相較越南副總理已經決定要到美國談判、日本將舉行跨黨派會議，我們政府現在連跟美國都沒有辦法交涉，但一張口就是跟納稅人要錢，與其他國家相比，顯然我們政府是畫錯重點。

王鴻薇指出，面對川普對台課徵32%重稅，賴清德政府對策就在剛剛宣布結果，不是與美國如何交涉、不是討論相應關稅方案反制，居然是宣布「總經費880億元的協助方案」，面對國際經貿危機，我們政府居然是拿國庫來賭國人的嘴，這種挖東牆補西牆，難道問題就不存在嗎？我們難道沒有任何跟美國溝通的管道嗎？送了台積電還只能這樣嗎？

針對美國關稅事件，王鴻薇對比各國，她轟「台灣政府全劃錯重點」，越南副總理胡德福已規劃赴美，盼就關稅問題與美方展開協商，希望遭美方重課稅一事有轉圜空間。但是號稱跟美國最好的副總統蕭美琴，她還在發文問大家，潤餅要包什麼料，現在大家更想知道賴政府有沒有料，結果卓榮泰、賴清德在開會交出這種方案，真的令人傻眼。

針對韓國因應措施，王鴻薇說，今天他們才彈劾他們妄指國會都是共諜的總統尹錫悅，代理總統韓悳洙也立刻在今天指示相關部門與美溝通，產業通商資源部長官安德根也指示，「我們將仔細分析美國對等關稅措施的主要內容和影響，積極與美國進行談判，將對企業的損害降至最低。」那個發文挺戒嚴的民進黨，這兩天對此卻是鴉雀無聲，只會繼續製造社會對立。

最後針對日本首相石破茂指出，美國對日本商品徵收的關稅是「國家危機」，且預定4月4日下午與立憲民主黨的野田代表等朝野政黨黨魁舉行會談，向在野黨詳細說明美國新關稅政策及分析影響層面等內容，盼朝野能團結一致共同研擬萬全的因應措施。王鴻薇說，「我們當然都等著政府出來開朝野政黨會談」，結果我們看到的，賴清德領導的民進黨國際部全力發起海外連署大罷免，真的好國際，好一致對外？和日本政府團結朝野對比，真是高下立判。

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