明起變天降溫！下周鋒面接力「雨區擴大」　中部以北防大雨

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今天深夜起華南雲系移入，明起將變天，中央氣象署預報員陳姵安表示，明天起中部以北、東半部、恆春半島地區及南部山區有短暫陣雨，中部以北及東半部都將明顯降溫。下周一至周三另一波華南雲系影響，雨區再擴大；周四前後鋒面接力，各地都易有短暫陣雨或雷雨，尤其中部以北地區有局部較大雨勢。

陳姵安指出，今天深夜起華南雲系移入，明天中部以北、東半部、恆春半島地區及南部山區有短暫陣雨，南部平地則為多雲天氣。周日雨勢緩和，僅西半部山區及東半部、恆春半島降雨機率高，北部零星短暫雨，整體為多雲天氣。

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她表示，下周一至周三另一波華南雲系影響，降雨主要在中部以北、東半部、恆春半島地區及南部山區。周四鋒面影響前後各地易有短暫陣雨或雷雨，尤其中部以北地區有局部較大雨勢，預計周三至周五都要留意。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，今天各地多雲到晴，西半部高溫達26至29度。明天受水氣增加影響，北部、東北部高溫僅剩20至21度，中部及東半部約23至24度，南部則還有27至29度；低溫部分，未來一周沒有明顯變化，北部及宜花地區約16至17度，中南部及台東約18至21度，但高溫會隨著降雨及水氣多寡影響，沒有降雨期間，高溫都有機會增加3、4度。

另外，她也提醒，明天中部以北3500公尺以上高山有零星降雪或冰雹機會；下周日至周五馬祖有局部霧或低雲，可能影響能見度，有交通往返需求的民眾要特別留意。