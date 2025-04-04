今天飆29度！明起變天降溫「下周一雨區擴大」

▲未來一周天氣趨勢圖。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今天是清明連假第2天，各地普遍多雲到晴，中央氣象署預報員陳姵安表示，今天西半部高溫可達26至29度，但深夜起華南雲系移入，未來一周水氣將逐日增加，整周都是偏濕的天氣，隨著雨勢變化，明天北部高溫恐有6度降幅，中南部也可能有4、5度落差。另外，明天中部以北3500公尺以上高山有零星降雪機率。

陳姵安指出，今天台灣環境偏東風，各地多雲到晴，西半部高溫約26至29度，東半部約22至25度，各地雲量偏少，僅台東迎風面水氣導致雲量多、北部有華南雲系移入，雲量也稍多，預計深夜起有華南雲系移入，水氣將增加。

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她表示，今天各地山區午後可能有陣雨，深夜起到未來一周水氣漸增，明天中部以北、東半部地區及南部山區降雨機率偏高，但沒有較大雨勢機率。周日水氣偏多，北部、東半部地區及中南部山區降雨機率增，但中南部平地可能有降雨空檔。下周有一波波水氣移入，隨著春天天氣變化迅速，都要有降雨準備。

▲未來一周天氣趨勢圖。（圖／氣象署提供）

溫度方面，陳姵安指出，今天清晨輻射影響偏低溫，但未來一周沒有冬季系統影響，北部低溫約16度、中南部18度、東半部18至20度。明天隨著雨勢增加，北部高溫約有6度降幅，白天約20度、中南部23度，均有較大變動。她也說，未來一周水氣變化大，每天高溫都有變化，中南部沒降雨可達28度，降雨則會有4、5度落差。

另外，她也提醒，明天中部以北3500公尺以上高山有零星降雪機率，民眾連假期間登山要特別留意。至於下周日至周四馬祖地區可能有霧或低雲，往返離島航班也須留意。