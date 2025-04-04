明天省道「12地雷路段」曝　國道客運還有逾7成空位

▲清明連假第3天，省道各路段預計出現車多情形。（示意圖／記者王兆麟翻攝）

記者周湘芸／台北報導

今天是清明節連假第2天，截至下午部分省道路段仍有車多情形，交通部公路局預估，明天省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊等12路段仍有出遊車潮，西部國道客運尚有70.93%空位、東部國道客運尚有72.25%空位，呼籲民眾多加利用。

公路局指出，截至下午3時，部分省道路段有車多壅塞情況，包含台65線土城往國三路段、台3線武嶺橋路段至大溪老街路段、台62線七堵路段至安樂路段西向、台74線大里至霧峰路段東向、台86線關廟路段東向等。

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明天為清明節連續假期第3天，公路局預估，省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段仍有出遊車潮，包含台64線銜接國3中和交流道、台74線銜接國3霧峰交流道、台18線銜接國3中埔交流道、台88線五甲至鳳山路段、台86線歸仁交流道；台61線鳳鼻至香山、中彰大橋路段、台9線蘇花路廊；北部台2線關渡至淡水、萬里至大武崙、台3線大溪路段、東部台9甲線新店至烏來路段等。

公路局也說，已協調客運業者籌措足夠運能，並視人潮機動增班，今天截至中午12時，西部國道客運共行駛2,537班次，疏運3萬7,837人；東部國道客運路線共行駛529班次，疏運1萬1,112人。依據目前預售情形，明天西部國道客運尚有70.93%空位，東部國道客運尚有72.25%空位。