國道5車追撞釀回堵　下午防「4地雷路段」國5恐塞到午夜

▲今天上午9時18分國3北向350.5公里發生2小客車追撞事故，造成回堵約1公里。（圖／高公局提供）

記者周湘芸／台北報導

今天為清明節連續假期第2天，高速公路局表示，截至上午11時，國道全線交通量為36.1百萬車公里，預估今天交通量為119百萬車公里，仍在預期範圍內，預判下午重點壅塞路段為國1南向彰化系統至埔鹽系統，北向圓山至大華系統；國5南向南港系統至頭城、北向宜蘭至坪林等路段。

高公局表示，今天上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口至五堵、國3南向三鶯至龍潭、國1北向內湖至汐止、國5南向南港系統至石碇，其餘路段均能維持行車順暢。

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高公局也說，今天上午9時18分國3北向350.5公里發生2小客車追撞事故，造成回堵約1公里；10時18分國3南向423.7公里發生5小客車追撞，造成回堵約3公里；10時48分國3北向17.7公里發生2小客車追撞事故，造成回堵約2公里，以上事故均已排除，均影響整體車流。

高公局提醒，今天天氣良好，下午預計有大量出遊車潮，預判重點壅塞路段為國1南向彰化系統至埔鹽系統，北向圓山至大華系統；國5南向南港系統至頭城、北向宜蘭至坪林等路段，建議國5南向用路人於傍晚5時後出發。

▲清明連假第2日國道管制措施。（圖／高公局提供）